Thiago se junta à equipe do Barcelona após aposentadoria do Liverpool

Thiago Alcântara se juntou temporariamente à comissão técnica de Hansi Flick no Barcelona após confirmar sua aposentadoria na semana passada, confirmou o clube catalão na quarta-feira.

Thiago, 33, terá um papel fundamental em ajudar Flick a se familiarizar com as idiossincrasias do Barça, e o ex-jogador da seleção espanhola conhece bem o clube e o técnico alemão por sua carreira como jogador.

“Thiago deve passar as próximas semanas como parte da equipe de Hansi Flick para treinar como treinador”, disse um comunicado do Barça. “O ex-jogador deve permanecer com o elenco principal do futebol masculino durante todo o verão e, portanto, estará na turnê pelos EUA.”

Depois de passar pelas categorias de base do La Masia, o Barça, ele fez 101 partidas pelo time principal antes de se juntar ao Bayern de Munique em 2013.

Mais tarde, Thiago jogou sob o comando de Flick no Bayern e foi uma figura importante na conquista da tríplice coroa pelo clube alemão em 2020.

Lesões interromperam sua passagem por Anfield e, depois de fazer apenas uma aparição na temporada passada — e 98 em quatro temporadas completas — ele anunciou sua aposentadoria após seu contrato expirar em 30 de junho.

No entanto, ele rapidamente se envolveu novamente no futebol e ajudará Flick enquanto o técnico alemão aprende espanhol e se adapta ao novo ambiente.

Thiago Alcântara deixou o Barcelona para ingressar no Bayern de Munique em 2013. David Ramos/Getty Images

Flick também trouxe Marcus Sorg, Toni Tapalovic e Heiko Westermann como treinadores assistentes, enquanto José Ramon De la Fuente permanece como treinador de goleiros.

Em outro lugar, como parte de uma reformulação no departamento físico do clube, Julio Tous, Pepe Conde, Rafa Maldonado e Germán Fernández também farão parte da equipe técnica de Flick.

Tous tem vasta experiência em força e condicionamento após trabalhar ao lado de Antonio Conte durante seu tempo como técnico da Juventus, Itália, Chelsea, Inter e Tottenham. Conde veio do Sevilla e Maldonado da Real Sociedad.

O Barça confirmou a contratação de Flick em um contrato de dois anos em maio, após demitir o técnico anterior, Xavi Hernández, após uma temporada sem troféus.