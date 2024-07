Thomas Matthew Crooks, atirador do comício de Trump, pesquisou o atirador em massa de Michigan e sua família antes do ataque

CNN

O atirador do comício de Trump pesquisou online por informações sobre a prisão de um atirador em massa de Michigan e seus pais, que foram processados ​​em um tiroteio em uma escola de ensino médio em 2021. Ele visitou sites sobre como construir explosivos. E nos minutos antes de disparar tiros em uma tentativa de assassinato de Donald Trump, ele fez uma captura de tela de uma imagem de uma transmissão ao vivo do comício de Butler, Pensilvânia.

Uma semana antes do tiroteio, Thomas Matthew Crooks pesquisou online a data da Convenção Nacional Democrata e onde Trump planejava falar, além de outras pesquisas sobre Trump e o presidente Joe Biden.

Esses detalhes estavam entre aqueles compartilhados por oficiais do FBI e do Serviço Secreto dos EUA em um briefing de quarta-feira com legisladores e por pessoas adicionais familiarizadas com a investigação. A leitura não relatada anteriormente documenta o escopo da investigação, incluindo um cronograma expandido das ações do suposto assassino que levaram ao seu ataque e a falha da polícia em impedi-lo.

Os investigadores continuam intrigados sobre os possíveis motivos da tentativa de assassinato do ex-presidente no sábado, encontrando pouca coisa que indique intenções políticas ou ideológicas para o ataque.

Mas o rastro recente do suposto assassino na internet forneceu aos investigadores uma imagem detalhada de sua possível mentalidade antes do ataque. Especialistas comportamentais do FBI estão construindo um perfil de Crooks com base nas descobertas, o FBI disse aos legisladores.

Uma teoria emergente dos investigadores, baseada em parte no momento e nos assuntos de suas pesquisas online, é que o atirador estava tentando realizar um tiroteio em massa e que a proximidade e o momento do evento de Trump ofereceram a oportunidade mais imediata, de acordo com uma autoridade dos EUA informada sobre o assunto.

Ao contrário de outros atiradores em massa que frequentemente deixam manifestos ou escritos para explicar seus ataques, Crooks deixou poucas pistas, em seu quarto ou online.

Investigadores recuperaram dispositivos explosivos rudimentares de seu carro, junto com um colete à prova de balas, carregadores adicionais do tipo que ele usou no ataque e um drone, de acordo com as autoridades que informaram os legisladores na quarta-feira. Na casa da família, eles também recuperaram 14 armas de fogo e explosivos adicionais, junto com um segundo celular, um laptop e um disco rígido.

Os investigadores se concentraram na atividade online de Crooks nos meses e dias anteriores ao ataque. Familiares e pessoas com quem ele trabalhava o descreveram como quieto e solitário, mas não indicaram que ele mostrasse sinais de planejar um ataque. Em abril, ele pesquisou em sites informações sobre transtorno depressivo maior e tratamento de crise depressiva.

Em seu celular principal, os investigadores encontraram uma imagem da foto da prisão de Ethan Crumbley — o aluno que atirou e matou quatro colegas de classe em uma escola de ensino médio de Michigan em 2021 — junto com informações sobre Crumbley e seus pais, que foram considerados culpados de homicídio culposo, a primeira vez que os pais de um atirador escolar foram processados.

Três dias após a campanha de Trump anunciar o comício em Butler, uma cidade do oeste da Pensilvânia a cerca de uma hora da casa de Crook, Crooks fez inúmeras buscas online por figuras políticas e eventos políticos conhecidos. Ele buscou a data e o local da Convenção Nacional Democrata, que acontece em agosto em Chicago, e o local do comício de Trump. Ele também buscou informações sobre Trump, Biden e outras figuras políticas importantes.

No dia do comício, Crooks fez várias buscas na internet, incluindo fotos do local do discurso de Trump e uma loja de armas local não muito longe de sua casa, onde ele comprou balas naquele dia.

Os investigadores encontraram dados mostrando que Crooks visitou o local do comício uma semana antes de ele ser realizado. E na manhã do comício, ele visitou a fazenda onde o comício seria realizado por mais de uma hora. Ele então foi para casa, e os investigadores acreditam que ele recuperou um rifle AR-15 de propriedade de seu pai. O pai de Crooks disse aos investigadores que viu seu filho sair de casa com o rifle e acreditou que ele estava indo para um campo de tiro que os dois frequentavam.

No dia do comício, seus pais tentaram entrar em contato com Crooks para encontrá-lo. Ele não respondeu.