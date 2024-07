Thomas Matthew Crooks é chamado de solitário e altamente inteligente anos antes das filmagens

O mundo está aprendendo mais sobre Thomas Matthew Crooks – e obtivemos informações adicionais de seus ex-colegas e até de um professor, que diz que era inteligente… mas notavelmente solitário.

O TMZ conversou com alguns ex-colegas de Crooks da Bethel Park High School – que estavam na turma de graduação dele – e ambos, que pediram para não ter seus nomes divulgados, nos disseram que o conheciam como um solitário, mas não alguém propenso à violência.

Disseram-nos que Crooks era visto como quieto e reservado nas aulas… bem como durante o almoço, quando nos disseram que ele costumava sentar e comer sozinho.



FEVEREIRO 2020

Esses colegas nos dizem que ele definitivamente não era um garoto popular de forma alguma – mas que era educado e de fala mansa, sem mencionar que era incrivelmente inteligente, tendo frequentado aulas de AP para alunos avançados.



A única coisa que nenhum desses ex-colegas de classe do BPHS consegue lembrar é o testemunho denunciou intimidação que Thomas aparentemente foi submetido enquanto estava na escola. Embora alguns vídeos tenham surgido apoiando a ideia de que ele foi escolhido, esses dois alunos nos dizem que nunca viram isso.

Também digno de nota… fomos informados de que esses alunos não viram muito os Crooks durante a maior parte dos últimos 2 anos – quando o COVID chegou em 2020, eles eram em sua maioria remotos… apenas tendo a chance de voltar tarde para a escola em 2021, quando todos estavam se formando.

De qualquer forma, os dois estudantes dizem que ficaram chocados ao ouvir que Crooks tentou assassinar Donald Trumpporque nunca viram nenhum sinal de alerta.

Outra pessoa interessante que esclareceu Crooks foi Xavier Harmon – que foi professor do cara de 2019 a 2020 no Steel Center for Career and Technical Education em Jefferson Hills, PA… outra instituição que Crooks frequentou quando adolescente.

senhor. Harmon disse ao TMZ que nunca viu nenhum sinal de agressão ou hostilidade por parte de seu aluno – e embora reconheça que era um lobo solitário / ovelha negra … ele não tinha nenhum inimigo que soubesse, observando que o o garoto era muito talentoso com tecnologia de informática.

Ele também diz que nunca ouviu Thomas falar sobre política nas aulas, nem ouviu nada sobre armas – embora esteja claro ele tinha interesse nisso fora da escola.

Harmon diz que nunca viu Thomas sofrer bullying e não tinha motivos para pensar que faria algo assim. Devido ao seu corpo pequeno e franzino, Harmon diz que o apelidou de brincadeira de “Músculos”.



13/07/24

Deixando de lado as lembranças de seus colegas e professores… o fato é que Crooks fez tentar assassinar Trump no fim de semana passado – atirando nele de um telhado durante o comício em Butler, PA – errando por pouco, mas matando o bombeiro Corey Operadorque estava no meio da multidão.

É claro que alguns outros colegas pintaram uma imagem diferente de Crooks, como um arrogante sabe-tudo e um Odiador de Trump.

É claro que ele tinha vários graus de interação com outros alunos e outras pessoas fora da escola… o que explica as descrições díspares do então adolescente.