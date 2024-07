Thomas Matthew Crooks é visto no telhado pelo serviço secreto 20 minutos antes das filmagens

Donald TrumpA tentativa de assassinato colocou a aplicação da lei sob ainda mais escrutínio… porque agora sabemos que o atirador foi visto no telhado por MUITO tempo antes de atirar.

De acordo com vários meios de comunicação … durante o briefing de quinta-feira com senadores dos EUA, o Serviço Secreto revelou que avistou o atirador Thomas Matthew Crooks no telhado, preparando-se para atirar em Donald Trump 20 minutos antes de ele disparar a primeira bala.



Reproduzir conteúdo de vídeo





O cronograma oficial, de acordo com ABC noticiasTMC chamou a atenção do Serviço Secreto pela primeira vez como pessoa de interesse às 17h10 horário do leste dos EUA no sábado, mais de uma hora antes do tiroteio.

Às 17h30 horário do leste dos EUA, as autoridades o avistaram com uma câmera rangefinder – um dispositivo que mede a distância entre ele e o objeto – uma bandeira vermelha para as autoridades.



Reproduzir conteúdo de vídeo





13/07/24 TMZ. com

Mesmo assim, Crooks dirigiu-se ao fatídico telhado… onde o Serviço Secreto o viu às 17h52 horário do leste dos EUA – 10 minutos antes de DJT subir ao palco e 20 minutos antes de Crooks puxar o gatilho.



Reproduzir conteúdo de vídeo



BBC Notícias

Esta nova revelação chocante acrescenta combustível às questões sobre as medidas de segurança da aplicação da lei antes do tiroteio, incluindo o que parecia ser uma resposta melaços ao atirador. Como uma pessoa segurando um rifle teve permissão para esperar 20 minutos inteiros pelo ex-prez e alinhar seu tiro parece quase inacreditável.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TikTok / @djlaughatme

Como dissemos a vocês… o vídeo mostra participantes apontando bandidos para a aplicação da lei – que demorou muito para responder aos indivíduos frenéticos que o apontaram. Esse vídeo foi capturado apenas cerca de um minuto e meio antes do tiroteio, mas claramente, as autoridades tiveram muito mais tempo para responder.



Reproduzir conteúdo de vídeo





13/07/24

Os bandidos dispararam vários tiros, pegando Trump na orelha direita antes dos atiradores fogo devolvido e o derrubou.

O Serviço Secreto diz que demorou apenas 26 segundos desde o momento em que Crooks começou a atirar até o momento em que foi morto a tiros… uma resposta rápida depois que o estrago foi feito.

O comportamento de Thomas antes do tiroteio – desde postagens que ele fez é uma plataforma de jogos que parece espreite em torno do perímetro do rali – adicione às perguntas Diretor do Serviço Secreto Kimberly trapaceiraque já estava confrontado no RNC, terá que responder. Ela foi intimada a testemunhar perante o Congresso.