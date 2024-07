Thomas Matthew Crooks era praticamente desconhecido do Gun Club, mas visitou o pai

Ligamos e nos conectamos com alguns membros atuais do Clairton Sportsmen’s Club – não muito longe da casa de Crooks – e a resposta que recebemos de quase todos eles foi a mesma… ninguém nunca tinha ouvido falar esse cara antes Tiroteio de sábado .

Bob Wolanin – um membro de longa data do Clairton – nos diz que o nome e o rosto não chamavam a atenção dele… e o mesmo vale para outro membro e até mesmo um funcionário atual do clube – que não queria seus nomes divulgados – mas que transmitiu um sentimento semelhante… ou seja, Thomas era um fantasma, no que diz respeito a eles.