Thomas Matthew Crooks foi avistado 90 minutos antes das filmagens, revelam textos

Thomas Matthew Crooks esteve no radar das autoridades durante 90 minutos antes de disparar contra Donald Trump de acordo com mensagens de texto recém-divulgadas pelas autoridades.

Na troca de texto – obtida pelo New York Times – um membro da equipe SWAT da Unidade de Serviço de Emergência do Condado de Beaver, PA, deu início às 16h26 … escrevendo para seus colegas: “Alguém seguiu nosso exemplo, entrou furtivamente e estacionou perto de nossos carros, só para você saber.”

A mensagem continuava… “Só estou avisando porque você me viu sair com meu rifle e colocá-lo no carro, para que ele saiba que vocês estão aí sentados à direita em uma mesa de piquenique a cerca de 50 metros de distância. a saída.” Eles estavam se referindo a Crooks, aliás.