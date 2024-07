Thomas Matthew Crooks sugeriu plano para assassinar Trump na plataforma de jogos

Thomas Matthew Crooks deixou um rastro de migalhas sobre seu plano de assassinar Donald Trump … e ele até se gabou de ser uma plataforma de jogos.

De acordo com Notícias da raposa … um grupo de senadores dos EUA foi informado sobre o plano de assassinato na quarta-feira por funcionários do FBI que lhes disseram antes do ataque a Trump que os criminosos se conectaram à plataforma Steam, onde as pessoas vão para jogar, discutir, criar e comprar videogames.



Enquanto se comunicava com outros jogadores, Crooks supostamente escreveu: “13 de julho será minha estreia, observe o desenrolar”.

Os senadores também foram informados que agentes do FBI examinaram o laptop de Crooks e descobriram várias pesquisas com palavras-chave como “Trump”, “Biden”, “quando é a convenção do DNC” e “comício de Trump em 13 de julho”.



No entanto, as autoridades não encontraram nenhuma indicação no computador sobre por que Crooks atacou Trump por assassinato.

Não apenas isso… mas os investigadores até agora não conseguiram localizar ninguém que pudesse apontar as tendências políticas de Crooks.

Além disso, a Fox informou que os senadores foram informados de que Crooks possuía dois telefones celulares – e um deles foi apreendido com um transmissor remoto pela polícia na cena do crime. O outro telefone de Crooks – contendo 27 contatos – foi encontrado em sua casa. Agentes do FBI estão tentando localizar os contatos para entrevistá-los sobre Crooks.



Como todos sabem, Crooks desencadeou o seu esquema diabólico no sábado passado, disparando vários tiros do telhado de um edifício contra Trump, que fazia um discurso num comício de campanha em Butler, Pensilvânia.

Trump foi atingido de raspão na orelha direita enquanto três espectadores também foram baleados; um foi morto e os outros dois sobreviveram. Como resultado, o próprio Crooks foi baleado e morto.