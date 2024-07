Thomas Matthew Crooks voou drone sobre o comício de Trump antes da tentativa de assassinato

Thomas Matthew Crooks trouxe a configuração do terreno no Donald Trump manifestação … supostamente pilotando um drone sobre o evento antes de subir em um telhado e abrir fogo.

O suposto assassino filmou imagens aéreas com o drone pouco antes de Trump subir ao palco… fontes policiais disseram ao Jornal de Wall Street .

Os bandidos pilotaram o drone ao longo de uma rota pré-planejada… sugerindo que o atirador de Trump fez uma boa pesquisa no local do comício em Butler, PA.

O drone foi encontrado mais tarde no carro de Crooks… e o Serviço Secreto supostamente NÃO usou drones para vigiar o evento.

Bandidos pilotando um drone e gravando o comício acrescentam outra camada à litania de gafes de segurança que levam a Trump sendo baleado no palco em uma tentativa de assassinato que matou um homem no meio da multidão.

Lembre-se… o Serviço Secreto agora diz que seus contra-atiradores avistaram Crooks no telhado onde ele atirou, notando-o 20 minutos antes ele começou a atirar em Trump.

Ele foi identificado pela primeira vez como uma pessoa de interesse cerca de uma hora antes do tiroteio e depois visto com seu telêmetro, 22 minutos antes de ser visto pela primeira vez no telhado.