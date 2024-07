Tiger Woods luta para 8 acima do par 79 no Open Championship

TROON, Escócia — Tiger Woods disse que não fez muita coisa certa ao marcar 79, 8 acima do par, na primeira rodada do 152º Open Championship no Royal Troon Golf Course na quinta-feira, o que o deixou em perigo de perder o corte em um terceiro torneio importante consecutivo pela segunda vez em sua carreira.

Woods, três vezes vencedor do Claret Jug, está empatado em 138º após a rodada de abertura, 14 tacadas atrás do líder Daniel Brown.

Os golfistas com as pontuações mais baixas, 70, e empates farão o corte de 36 buracos.

“Não fiz muitas coisas certas hoje”, disse Woods. “Fiz aquela tacada no terceiro buraco (para birdie), e então acho que tive, o quê, três tacadas de três tacadas hoje? Não acertei meus ferros muito perto, e não me dei muitas chances hoje. Preciso atirar algo em meados dos anos 60 amanhã para começar algo no fim de semana.”

Se Woods não fizer isso, ele estará em perigo de perder o corte em um terceiro major consecutivo. Ele não estava por perto no fim de semana do PGA Championship no Valhalla Golf Club em Louisville, Kentucky, em maio ou no US Open em Pinehurst No. 2 na Carolina do Norte em junho.

A única outra vez em que ele não passou despercebido em três torneios majors consecutivos foi no US Open, no The Open e no PGA Championship em 2015.

A rodada de quinta-feira foi apenas a 10ª que Woods completou em um evento do PGA Tour nesta temporada. Ele competiu em apenas cinco eventos oficiais enquanto continua a reconstruir sua força de lesões sofridas em um acidente de carro em fevereiro de 2021.

“Estou me sentindo fisicamente muito melhor do que no começo do ano”, disse Woods. “No final do ano passado, foi difícil, e eu não joguei muito. Acho que, conforme o ano foi passando, melhorei.

“Eu só queria ter jogado um pouco mais, mas tenho guardado para os majors, só para o caso de fazer algo bem importante e depois me retirar. Espero que o ano que vem seja um pouco melhor do que este.”

Woods, jogando em um torneio em Royal Troon pela primeira vez desde 2004, deu aos fãs algo para comemorar logo no início com um putt de birdie de 36 pés no terceiro buraco. Ele não fez outro putt de birdie até que ele deixou cair um de 7 pés no par-4 13º.

Houve muitos soluços no meio. Depois de um bogey 6 no quarto buraco, ele fez um duplo bogey no par-3 quinto depois de bater sua tacada de saída em um bunker do lado do green e ter que bater sua segunda tacada para fora, de lado.

O campeão de 15 majors fez bogeys nos buracos 7 e 8 e depois outro duplo bogey no par 4 11. Ele quase cortou sua tacada para fora dos limites perto dos trilhos da ferrovia no lado direito. Woods encontrou sua bola, mas teve que aceitar um lie injogável e uma penalidade de uma tacada. Ele precisou de duas tacadas para chegar ao green e deu dois putts para 6.

Woods, 48, acrescentou mais três bogeys e um birdie no 13º buraco no resto do caminho.

Foi apenas a sexta vez na carreira de Woods que ele postou uma rodada de 8 acima ou pior em um campeonato importante, de acordo com dados da ESPN Stats & Information. Ele fez um 10 acima de 82 na terceira rodada do Masters em abril.

No Hero World Challenge nas Bahamas em dezembro, Woods sugeriu que esperava jogar um torneio por mês. O Open provavelmente será seu último evento oficial este ano.

“Achei que poderia jogar um pouco mais no início do ano”, disse Woods. “Acho que fui um pouco otimista demais. Preciso trabalhar muito mais na academia e continuar progredindo como fizemos.”