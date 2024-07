Tiger Woods: Muitos compromissos para ser capitão da Ryder Cup

TROON, Escócia — Tiger Woods disse que recusar uma oportunidade de capitanejar o time da Ryder Cup dos EUA no ano que vem foi difícil, mas que ele teve que fazer isso devido a uma infinidade de outros compromissos.

Keegan Bradley, duas vezes jogador da Ryder Cup, será o capitão dos EUA quando a seleção europeia enfrentar o time no Bethpage Black Course em Farmingdale, Nova York, de 26 a 28 de setembro de 2025.

“Bem, a decisão foi muito difícil para mim tomar”, disse Woods na terça-feira no Royal Troon Golf Club enquanto se prepara para o Open Championship. “Meu tempo tem sido tão carregado com o tour e tudo mais e o que estamos tentando realizar. Estou em tantos subcomitês diferentes que isso toma muito tempo no dia, e estou sempre em chamadas.”

Woods, 48, é vice-presidente do conselho de diretores da PGA Tour Enterprises e membro do comitê de transações, que está lidando com as negociações diárias com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita sobre um potencial investimento multibilionário. Woods também é diretor de jogadores no conselho de políticas da PGA Tour.

Woods e Rory McIlroy também são os líderes da TGL apresentada pela SoFi, uma liga de golfe com tecnologia avançada que está programada para começar sua temporada inaugural em 7 de janeiro.

“Eu simplesmente não sentia que conseguiria fazer o trabalho direito”, disse Woods. “Eu não conseguia dedicar tempo. Eu mal tinha tempo para fazer o que estou fazendo agora, e adicionar as partidas da TGL no ano que vem, assim como a Ryder Cup. Você adiciona tudo isso junto e então com nossas negociações com a PIF, tudo isso acontecendo simultaneamente exatamente ao mesmo tempo, há apenas algumas horas no dia.

“Eu simplesmente não sentia que faria justiça à capitania ou aos jogadores do time dos EUA se eu fosse o capitão com tudo o que tenho que fazer.”

Woods disse que não conversou com Bradley sobre ser um de seus vice-capitães.

“Acho que Keegan será um grande líder”, disse Woods. “Ele é muito apaixonado pelo que faz. Ele é muito apaixonado pelo evento. Acho que este provavelmente será um ano de virada para nós nas capitanias, seja o próprio capitão e seus vice-capitães. Acho que esta é a progressão natural, uma que estávamos esperando, e acho que é esse ano.”

Woods não descartou se tornar capitão da Ryder Cup no futuro. O evento de 2027 será disputado no Golf Course em Adare Manor, na Irlanda, que é de propriedade de seu amigo, JP McManus.

Será o primeiro torneio de Woods em Royal Troon desde que ele empatou em nono lugar no Open Championship de 2004. Ele perdeu o torneio de 2016 enquanto se recuperava de uma lesão nas costas.

Woods jogará as duas primeiras rodadas com o vencedor do PGA Championship, Xander Schauffele, e Patrick Cantlay. Eles começarão a primeira rodada às 9:37 am ET quinta-feira; eles começam a segunda rodada às 4:25 am ET sexta-feira.

O 15 vezes campeão principal terminou apenas nove rodadas competitivas no tour nesta temporada. Ele foi forçado a se retirar do Genesis Invitational de fevereiro após uma rodada por causa de uma doença. No Masters, ele estabeleceu um recorde de torneio com seu 24º corte consecutivo e terminou em 60º. Ele perdeu o corte em suas duas últimas partidas no PGA Championship e no US Open.

“Tenho treinado muito melhor”, disse Woods. “Temos nos esforçado bastante na academia, o que tem sido bom. O corpo tem se sentido melhor por poder fazer essas coisas, e isso se traduz [to] ser capaz de bater melhor na bola. Não consigo ficar lá fora durante uma sessão de treino tanto quanto eu gostaria, mas consigo fazer algumas coisas que não fiz o ano todo, o que é legal.”

Quando perguntaram a Woods por quanto tempo ele continuaria jogando, ele disse: “Vou jogar enquanto puder, e sinto que ainda posso vencer o evento.”

No início desta semana, o jogador de golfe escocês Colin Montgomerie disse ao The Times de Londres que era hora de Woods se aposentar do golfe competitivo.

“Não chegamos lá? Eu pensei que já tínhamos passado disso”, disse Montgomerie. “Há um momento para todos os esportistas dizerem adeus, mas é muito difícil dizer a Tiger que é hora de ir. Obviamente, ele ainda sente que pode vencer. Somos mais realistas.”

Woods foi questionado sobre os comentários de Montgomerie na terça-feira. Woods observou que, como vencedor três vezes do Claret Jug, ele está qualificado para jogar no The Open até os 60 anos. Montgomerie foi cinco vezes vice-campeão nas majors, mas nunca ganhou um dos quatro grandes.

“Bem, como um campeão passado, estou isento até os 60”, disse Woods. “Colin não está. Ele não é um campeão passado, então ele não está isento. Então, ele não tem a oportunidade de tomar essa decisão. Eu tenho.”