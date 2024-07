Tiger Woods oferece palavras de encorajamento ao amigo Rory McIlroy

TROON, Escócia — O campeão de quinze Grand Slams Tiger Woods estava entre as pessoas que entraram em contato com Rory McIlroy por mensagem de texto após seu colapso na rodada final do US Open do mês passado, no Pinehurst No. 2.

Infelizmente, McIlroy não soube das palavras de incentivo de Woods até encontrá-lo no The Open no Royal Troon Golf Club na terça-feira.

“Divulgação completa, eu troquei meu número dois dias depois do US Open, então eu não o recebi até que ele me contou sobre isso hoje”, disse McIlroy. “Eu fiquei tipo, ‘Oh, muito obrigado.’ Então, eu ignorei Tiger Woods, o que provavelmente não é uma coisa boa.”

Michael Jordan e a estrela do tênis Rafael Nadal estavam entre aqueles que procuraram McIlroy depois que ele errou duas tacadas curtas nos três buracos finais e perdeu para o capitão da LIV Golf League, Bryson DeChambeau, por uma tacada.

McIlroy, quatro vezes campeão de grandes torneios, tentará acabar com uma seca de quase 10 anos em torneios importantes no The Open, que começa quinta-feira na costa oeste da Escócia.

A mensagem de Woods para McIlroy foi que ele era um amigo e sabia que era um momento difícil porque ele já havia passado pela mesma situação antes.

“Todos nós já estivemos lá como campeões”, disse Woods. “Todos nós perdemos. Infelizmente, simplesmente aconteceu, e a emoção crua disso, ainda está lá, e vai ficar lá por, tenho certeza, algum tempo. Quanto mais rápido ele conseguir voltar a montar em um cavalo e voltar à disputa, como fez na semana passada, melhor para ele.”

Mesmo tendo vencido 82 vezes o PGA Tour, Woods disse que se sentiu desconfortável com muitas tacadas durante sua carreira no Hall da Fama.

“Você olha os destaques, eu errei muitas tacadas”, disse Woods. “Eu errei muitas tacadas. Assim como Jordan, quando eles perguntaram quantas tacadas você deu? Você vê todas as tacadas vencedoras do jogo, mas também, ele perdeu uma tonelada de tacadas vencedoras do jogo também. A questão é que você ainda dá a tacada vencedora do jogo, e eu ainda quero a última tacada.”

Olhando para trás, McIlroy disse que não ficou surpreso por estar ansioso nos últimos buracos, mas apenas gostaria de ter controlado melhor o nervosismo.

“Acho que os últimos buracos de um grande campeonato com grandes chances de vencer, se você não estiver se sentindo bem, provavelmente não significam tanto para você quanto deveriam”, disse McIlroy.

McIlroy tirou três semanas de folga do golfe competitivo antes de retornar no Genesis Scottish Open da semana passada. Ele empatou em quarto lugar com 14 abaixo, quatro tacadas atrás do vencedor Robert MacIntyre.

“Tiger tem sido nada menos que incrível para mim ao longo da minha carreira nos bons e maus momentos”, disse McIlroy. “Ele me enviou uma mensagem incrível depois [The Open at] St. Andrews em 2022.

“Conheci Tiger quando tinha 15 anos e construí um ótimo relacionamento com ele, com toda a sua família. … Eu o encontrei antes. É sempre bom quando seu herói e o cara que você tinha na parede do seu quarto está se aproximando e oferecendo palavras de encorajamento.”