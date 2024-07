Tiger Woods se prepara para o Open com rodada de treino de 18 buracos

TROON, Escócia — O campeão de quinze torneios importantes Tiger Woods começou os preparativos para o 152º Open Championship com uma rodada de treino de 18 buracos no Royal Troon Golf Club no domingo.

Woods, três vezes vencedor do Open Championship, passou boa parte da rodada dando tacadas curtas e leves, além de tentar sair dos bunkers fundos que cercam os greens do famoso campo de golfe.

Woods parecia forte após um voo noturno da Flórida.

Enquanto Tony Finau, Lucas Glover e Jason Day jogavam no grupo à sua frente, Woods optou por percorrer o percurso sozinho com seu caddie, Lance Bennett. Justin Thomas, que jogou rodadas de treino com Woods nos três primeiros majors, estava competindo na rodada final do Genesis Scottish Open no domingo.

Será o primeiro torneio de Woods em Royal Troon desde que ele empatou em nono no Open Championship de 2004. Ele perdeu o torneio de 2016 enquanto se recuperava de uma lesão nas costas.

Woods, 48, perdeu o corte ou desistiu em cinco de suas últimas seis partidas em majors. Ele ficou em 60º no Masters em abril, o último entre os jogadores que fizeram o corte de 36 buracos no Augusta National com um total de 72 buracos de 16 acima do par 304. Foi a pior pontuação de Woods em 72 buracos em um evento profissional.

Na segunda rodada do PGA Championship no Valhalla Golf Club em Louisville, Kentucky, Woods fez vários triplos bogeys pela primeira vez em 1.344 rodadas em sua carreira no PGA Tour, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information. Ele perdeu o corte com um total de 36 buracos de 7 acima do par, 149.

No US Open em Pinehurst No. 2 em junho, Woods fez 3 acima do par 73 na segunda rodada e estava 7 acima do par 147 após 36 buracos. Ele perdeu o corte por 2 tacadas. Ele estava jogando com uma isenção especial da United States Golf Association.

“Bem, é uma dessas coisas em que, para ganhar um torneio de golfe, você tem que passar pelo corte”, disse Woods na época. “Não consigo ganhar o torneio de onde estou, então certamente é frustrante. Achei que joguei bem o suficiente para estar lá na disputa. Simplesmente não deu certo.”

Woods, que jogou em apenas quatro eventos oficiais do PGA Tour nesta temporada, indicou em junho que o The Open seria seu último torneio competitivo neste ano.

“Só tenho mais um torneio nesta temporada”, disse Woods. “Mesmo que eu ganhe o British Open, não acho que estarei no [FedEx Cup] playoffs. Só mais um evento e então eu voltarei quando eu voltar.”