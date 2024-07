Time de basquete dos EUA – As Olimpíadas de Paris serão uma estreia para LeBron, Curry e Durant

A primeira parceria entre LeBron James e Stephen Curry em jogos internacionais começou com um telefonema no outono.

Foi então que, como Curry lembrou, os dois rivais de longa data da NBA falaram sobre a possibilidade de se unirem nas Olimpíadas de Paris em 2024 e unirem forças no que é indiscutivelmente o maior conjunto de talentos da história do basquete.

“Ele foi a primeira pessoa com quem conversei”, disse Curry na tarde de domingo sobre sua conversa com James. “‘Isso seria algo que eu gostaria de fazer?’ E a partir daí foi tipo, ‘Vamos lá.'”

Por tudo que Curry, James e o futuro membro do Hall da Fama Kevin Durant conquistaram em suas carreiras, eles ainda não jogaram juntos pelo Time EUA. Curry jogou com Durant durante as corridas de medalhas de ouro nos Campeonatos Mundiais de 2010 e 2014. James e Durant, enquanto isso, ganharam ouro nas Olimpíadas de Londres de 2012.

Mas neste verão, o trio de superstars, agora com mais de 30 anos, entrará em quadra juntos em um jogo internacional pela primeira vez. Mas não chame isso de “último hurra”.

“Nah”, Durant disse à ESPN com um sorriso, quando perguntado se era assim que ele via finalmente formar dupla com James e Curry neste time. “Esses caras ainda estão jogando em um nível de elite. Eu sinto que Bron poderia jogar mais 4 ou 5 e estar aqui em 2028 em [the Los Angeles Olympics]. Steph ainda está jogando muito bem. Eu também estou bem.

“Não quero que esta seja uma turnê de despedida ou que seja só sobre nós três. É sobre tentar vencer esta quinta consecutiva.”

Indo para o aquecimento das Olimpíadas de quarta-feira contra o Canadá em Las Vegas (22h30 horário do leste dos EUA), o Time EUA é o grande favorito para ganhar a quinta medalha de ouro consecutiva — em parte por causa da presença das três maiores estrelas americanas da NBA. Durant pode se tornar o primeiro homem a ganhar quatro medalhas de ouro olímpicas de basquete, tendo feito parte das últimas três equipes olímpicas vencedoras. James, com seu 40º aniversário no horizonte, pode adicionar uma terceira medalha de ouro a um currículo internacional já impressionante.

E há Curry, que, depois de 15 temporadas na NBA, está se preparando para sua estreia olímpica.

“Sim, é muito legal”, disse Curry. “Eu já joguei com o Team USA antes no palco do campeonato mundial, mas não sei o que esperar quando se trata desse desafio e dessa experiência. E então eu tive o nervosismo do primeiro treino. Tenho certeza de que terei isso para o jogo [Wednesday] só porque sei que significa muito. …

“Adicione a surrealidade de quem está neste time e todas as batalhas que tivemos ao longo de nossas carreiras e o fato de que conseguimos juntar essa energia como companheiros de equipe. Então, estou aproveitando cada minuto disso.”

Stephen Curry, à esquerda, e LeBron James dividirão a quadra em uma competição internacional pela primeira vez em suas carreiras no Hall da Fama. Mercedes Oliver/NBAE via Getty Images

Uma sensação de admiração tomou conta dos primeiros dias do acampamento de treinamento do Team USA. As listas olímpicas anteriores ostentaram muito talento, mas há uma razão pela qual esse grupo foi comparado — às vezes favoravelmente — ao lendário Dream Team de 1992.

“Você vê esse time?”, disse o pivô Bam Adebayo, jogando sua segunda Olimpíada após ganhar o ouro nos Jogos de Tóquio de 2020, no domingo. “Quando você coloca [together] um time como esse, e você é comparado, tipo, ao Dream Team, isso meio que coloca em perspectiva o quão grande esse time pode ser se jogarmos da maneira certa.”

“Temos LeBron, KD e Steph”, disse o estreante do Team USA Anthony Edwards. “Então não sinto que ninguém pode vencer esses três sozinhos na quadra.

“Então, se você misturar dois de nós, caras normais, ficaremos bem.”

Foi impressionante ver Curry e James finalmente dividindo a quadra pelo Time EUA após suas históricas batalhas nos playoffs: quatro confrontos consecutivos nas Finais da NBA de 2015 a 2018 e novamente nas semifinais da Conferência Oeste de 2023, onde o Los Angeles Lakers de James eliminou Curry e o atual campeão Golden State Warriors.

“Era como um ressentimento saudável de alguém que está no seu caminho”, disse Curry sobre suas batalhas de playoff contra James. “Mas, apesar de tudo, há obviamente o maior respeito por quem ele é como pessoa e jogador e como ele é bom e o desafio de tentar vencê-lo e tentar resolver esse problema todo ano.”

James acrescentou: “Eu sei o quanto ele ama vencer e o quanto ele ama competir. Nós sempre tivemos esses momentos curtos, como nos Jogos das Estrelas ou qualquer que seja o caso, onde tivemos esses pequenos momentos juntos e tem sido super orgânico e fácil.”

Curry, James e Durant passaram boa parte das últimas duas décadas lutando um contra o outro pela supremacia da NBA. Nas próximas seis semanas, eles jogarão lado a lado e tentarão aproveitar o processo da primeira — e possivelmente única — corrida olímpica do trio juntos no cenário internacional.

“Não posso falar por esses dois caras, mas para mim será uma excitação extasiante, um fator uau humilhante”, disse James à ESPN. “Nos últimos 15, 17, 18 anos, eu, Steph, KD, fomos o assunto da NBA. …

“Não sabemos quantas oportunidades mais teremos para jogar o jogo. Então, poder ter esse momento neste ponto de nossas carreiras é simplesmente superespecial.”