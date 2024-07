Tiroteio em Trump o torna mártir e prováveis ​​dicas eleitorais, afirma historiador presidencial

Donald Trump sobreviver a uma tentativa de assassinato faz dele um mártir aos olhos de milhões de americanos – e também abala as eleições… é o que diz um historiador presidencial.

Douglas Brinley – professor da Universidade Rice e especialista em tudo o que diz respeito à história do POTUS – disse ao TMZ … o tiroteio dá a Trump a chance de aproveitar uma onda de impulso até a Casa Branca, com DT emergindo do comício sangrento parecendo um líder e um bravo guerreiro.



A imagem de um Trump ensanguentado levantando o punho está dando uma injeção de ânimo à sua campanha, diz Douglas… e o tiroteio provavelmente será comentado e dissecado durante todo o verão.

É o primeiro tiroteio contra um atual ou ex-presidente dos EUA desde Ronald Reagan em 1981… e Douglas diz que o visual pode dar um impulso a Trump junto à geração TikTok, que agora está ainda mais grudada em seus telefones.

Embora Douglas diga que o tiroteio muda o ímpeto a favor de Trump por enquanto – ele observa que ainda há um longo caminho a percorrer até novembro… e diz que o júri ainda não decidiu o quanto isso afetará as eleições quando novembro chegar.

Aliás, DB diz Biden ainda tem uma chance de retorno … observando que Biden precisa primeiro curar a divisão dentro do Partido Democrata, usar o DNC do próximo mês para fazer com que os eleitores se envolvam novamente nas questões da mesa da cozinha e mudar o foco de volta para os pontos fortes de sua presidência se ele quiser um tomada.

Resumindo para Douglas… o tiroteio coloca Trump no ataque e Biden na defesa no momento, mas há muito tempo para que as coisas mudem.