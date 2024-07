TJ Dillashaw não consegue nem levantar o braço acima da cabeça após várias cirurgias no ombro: ‘É f*dido deprimente’

TJ Dillashaw não quer perder a esperança de competir novamente, mas não tem certeza se conseguirá voltar a lutar grappling devido às suas constantes dificuldades com a lesão no ombro que efetivamente encerrou sua carreira no MMA.

O ex-campeão peso galo do UFC, agora com 38 anos, se aposentou das competições em 2022 após uma derrota para Aljamain Sterling em meio a problemas contínuos com seu ombro após várias cirurgias. Depois daquela luta, Dillashaw revelou que ele “provavelmente deslocou” seu ombro 20 vezes durante seu training camp.

Agora, quase dois anos depois daquela luta, Dillashaw ainda está lutando contra o ombro após outra cirurgia que atualmente limita sua mobilidade ainda mais do que antes.

“Eu não consigo nem levantar meu braço no ar ainda”, disse Dillashaw no podcast Jaxxxon quando perguntado sobre tentar sua faixa preta no futuro. “Não sei se meu ombro algum dia será o mesmo novamente.

“É f*dido deprimente. Como competidor, você tem que ser delirantemente otimista, mas foi isso que me colocou nessa posição também.”

Dillashaw lutou contra problemas no ombro durante a última parte de sua carreira no UFC, e é por isso que ele finalmente decidiu pendurar as luvas. Após essa decisão, Dillashaw continuou buscando ajuda de médicos para, esperançosamente, se recuperar, mas ele raramente recebeu boas notícias.

De enxertos musculares ao uso de partes de cadáveres, Dillashaw passou por inúmeras cirurgias invasivas na tentativa de consertar seu ombro, mas ele não está nem perto de estar totalmente curado.

“Só piorou a cada cirurgia”, disse Dillashaw. “Fiz uma cirurgia enorme. Fui ao melhor especialista do mundo e é como se ele nunca tivesse visto nada parecido. Parecia que uma bomba explodiu ali. Ele removeu meu trapézio inferior e colocou no meu ombro, removeu um pedaço do meu trapézio inferior e substituiu dois dos meus manguitos rotadores por ele. Ele removeu um pedaço do meu lat, substituiu meu manguito rotador frontal por isso. Um gráfico de osso de cadáver ali. Então, há muita cura a ser feita.

“Espero que talvez seja só eu que fique depois da minha [physical therapy] vai melhorar, melhorar e melhorar. Esta é minha terceira cirurgia desde minha última luta e não está parecendo nada bom. Acabei de fazer uma ressonância magnética no sábado. Provavelmente vou descobrir na semana que vem como é essa porra.”

No seu auge, Dillashaw foi um dos melhores lutadores peso por peso do esporte e, sem dúvida, um dos melhores pesos galo da história.

Ele perdeu dois anos de sua carreira após testar positivo para eritropoietina humana recombinante — mais conhecida como EPO —, mas Dillashaw ainda conseguiu retornar com uma vitória sobre Cory Sandhagen em 2021 para receber outra chance pelo título.

Depois de perder para Sterling e continuar com problemas no ombro, Dillashaw se aposentou do UFC, mas continuou tentando reparar os danos para poder competir novamente.

Infelizmente, parece que Dillashaw realmente cansou de lutar e agora está apenas batalhando pela qualidade de vida.

“É deprimente”, disse Dillashaw. “Passar de atleta profissional para ter um braço só. É uma pílula difícil de engolir.”