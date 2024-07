TNT processa NBA após perder acordo de direitos de mídia

A TNT não está prestes a perder seu acordo de direitos de mídia com a NBA sem lutar… ela apenas processou a organização de basquete. – alegando que tem o “direito contratual” de continuar a transmitir seus jogos daqui para frente.

A empresa de mídia – cuja organização controladora é a Warner Bros. Discovery – abriu o processo em Nova York na sexta-feira… poucos dias depois Adão Prata revelou que a NBA está seguindo em frente com o Amazon Prime Video.

“Tomamos medidas legais para fazer valer nossos direitos”, disse a TNT em comunicado na manhã de sexta-feira. “Acreditamos firmemente que este não é apenas nosso direito contratual, mas também no melhor interesse dos fãs que desejam continuar assistindo ao nosso conteúdo da NBA, líder do setor, com a escolha e a flexibilidade que oferecemos a eles por meio de nossas plataformas de distribuição de vídeo WBD amplamente distribuídas – – incluindo TNT e Max.”