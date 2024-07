Tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno de Squaw Valley 1960 será leiloada

Há uma peça super legal da história do esporte à venda… uma das tochas olímpicas mais raras já feitas está chegando ao leilão.

Dê uma olhada nisso … a tocha oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1960 em Squaw Valley, CA, será vendida ao licitante com lance mais alto este mês via Leilão RR … e espera-se que arrecade pelo menos US$ 500.000.