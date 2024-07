Tom Aspinall agora é o favorito para vencer Jon Jones em potencial luta de unificação após o UFC 304

Se Tom Aspinall e Jon Jones lutarem, Jones provavelmente será o azarão.

Aspinall virou oficialmente um favorito nas apostas sobre Jones na potencial luta de unificação do título dos pesos pesados ​​do UFC após mais uma brilhante performance do inglês no UFC 304, que viu Aspinall defender seu cinturão interino com um nocaute de 60 segundos sobre Curtis Blaydes. Após a vitória, Aspinall agora é um favorito de -150 para derrotar Jones (+130) de acordo com a casa de apostas esportivas online BetOnline — muito longe de onde as probabilidades estavam em julho de 2023, que tinha Aspinall listado como um azarão de +170 e Jones como um favorito de -200.

Aspinall, 31, tem 7-1 na divisão dos pesos pesados ​​do UFC desde 2020. Sua única derrota nesse período ocorreu quando Aspinall sofreu uma lesão no joelho apenas 15 segundos após seu primeiro encontro com Blaydes — uma derrota que agora foi vingada de forma estrondosa. Entre as vitórias de Aspinall estão vários pesos pesados ​​do UFC classificados: Blaydes, Sergei Pavlovich, Marcin Tybura, Alexander Volkov e Serghei Spivac.

Jones, 37, é amplamente considerado o maior meio-pesado a competir no MMA, mas lutou apenas uma vez no peso pesado, conquistando o título vago dos pesos pesados ​​do UFC com uma finalização no primeiro round sobre Ciryl Gane em março de 2023. Jones deve retornar em novembro contra o ex-campeão Stipe Miocic em uma luta polêmica para a base de fãs do MMA.

Aspinall mais uma vez desafiou Jones após sua vitória no UFC 304, no entanto Jones respondeu apenas com o tweet enigmático: “Oferta e demanda no seu melhor, eu adoro isso”.