Tom Aspinall destrói toda a ideia de rankings peso por peso do UFC: ‘É uma besteira total’

Tom Aspinall já se considera o melhor peso pesado do mundo, mas não espere que ele entre em discussões sobre sua posição no ranking peso por peso.

Antes de sua defesa de título interino contra Curtis Blaydes no UFC 304, Aspinall se dirigiu ao CEO do UFC, Dana White, constantemente promovendo Jon Jones como o melhor lutador peso por peso do planeta. Jones atualmente detém o título peso pesado do UFC após apenas uma luta na divisão, mas seu legado foi construído como o campeão meio-pesado com o reinado mais longo da história do UFC.

Fora uma derrota por desqualificação por dar cotoveladas ilegais, o currículo de Jones é perfeito e ele tem lutado no mais alto nível do UFC pelos últimos 16 anos. Isso tudo é impressionante, mas Aspinall ainda não tem ideia de como isso equivale a uma classificação libra por libra para Jones — ou para qualquer outra pessoa, nesse caso.

“Que merda é essa de libra por libra?”, disse Aspinall durante o dia da mídia do UFC 304. “É um monte de lixo. Simplesmente não faz sentido. Não me faça começar a falar dessa merda. É como se você pudesse ter uma libra por libra [ranking]? O que faz aquilo [mean]?”

Verdade seja dita, não há uma definição exata para a classificação libra por libra, então Aspinall apresenta um argumento válido.

Para alguns, libra por libra efetivamente significa apenas o melhor lutador do mundo, independentemente da categoria de peso. Há também um argumento de que os melhores lutadores libra por libra devem ser aqueles que mais conquistaram em várias divisões.

Outros definem libra por libra como um teste de habilidades, que basicamente se resume a: se todos os lutadores do mesmo tamanho e peso fossem colocados uns contra os outros, quem seria o melhor?

É esse argumento final que Aspinall mais enfrenta.

“Isso significa que se todos tiverem o mesmo tamanho?”, disse Aspinall. “Então, como você pode comparar o estilo de Demetrious Johnson com o estilo de Brock Lesnar e dizer se eles são iguais? Tipo, eles têm atributos completamente diferentes.

“Eu tenho um bulldog, certo? É como dizer que se meu bulldog tivesse um pescoço muito longo, quem venceria [in a fight] uma girafa ou um buldogue? É uma besteira completa. Como você pode comparar? É um monte de lixo.”

Ao longo da história, os pesos pesados ​​muitas vezes tiveram dificuldades para obter reconhecimento no ranking peso por peso porque raramente um lutador permanece no topo dessa divisão por muito tempo, mas isso também mostra os perigos que acompanham essa categoria de peso.

Antes da semana de luta do UFC 304, Blaydes falou sobre os pesos pesados ​​serem quase classificados em uma curva diferente dos atletas de todas as outras divisões devido aos riscos inerentes ao enfrentamento dos lutadores mais agressivos do esporte.

Aspinall tende a concordar. Ele sabe que pesos pesados ​​não recebem tanto crédito quanto artistas marciais mistos completos, mas ele também sabe que alguns estereótipos sobre os grandões são realmente precisos.

“Definitivamente estamos melhorando em termos de habilidade”, disse Aspinall sobre os pesos pesados. “Mas acho que, no que diz respeito aos caras que realmente são bons em todos os aspectos do MMA, acho que provavelmente há sete ou oito de nós que são como nível de elite no MMA.

“Os outros caras são mais como caras que podem te nocautear, e é isso mesmo. O MMA peso pesado tem suas próprias regras a esse respeito. Em qualquer outra divisão, você precisa ser totalmente habilidoso em todos os lugares; onde, na divisão peso pesado, ainda há caras te nocauteando e que só precisam te bater uma vez, mas eles não são realmente bons em nenhum outro lugar.”