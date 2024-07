Tom Aspinall emite resposta inflamada a Ciryl Gane por se esquivar de acusações

Tom Aspinall não quer ouvir as desculpas de Ciryl Gane.

Os dois pesos pesados ​​do UFC estão em desacordo há anos, mas as tensões aumentaram recentemente quando Aspinall afirmou que Gane recebeu a chance de desafiar o título interino dos pesos pesados ​​do inglês em 27 de julho no UFC 304, mas se recusou a filmar. Não demorou muito para Gane rejeitar as sugestões de Aspinall.

“Ele só aceita minhas lutas quando eu não posso”, disse Gane em uma transmissão recente no Twitch, capturada pelo canal francês La Sueur. “Ele gosta de dizer que eu o recuso, mas a verdade é que eu já o chamei nas redes. Agora que ele está acima de mim no ranking, ele se permite dizer: ‘Não, não, não, não’. Sem problemas, nos encontraremos em breve.”

Aspinall, 31, está definido para defender seu cinturão interino em uma revanche contra Curtis Blaydes no co-evento principal do UFC 304, e ele se irritou com as palavras de Gane quando questionado sobre A hora do MMA.

“Não acho que isso seja muito preciso”, disse Aspinall sobre Gane. “E acho que o que as pessoas precisam entender é o UFC, e tenho certeza de que Curtis está ciente disso, o UFC não queria que eu lutasse com Curtis. Eles queriam que eu lutasse com Ciryl, e Ciryl não queria. E não sei o que está acontecendo com a agenda dele, não tenho ideia. O cara está vivendo sua própria vida, ele está atuando. Se é isso que o faz feliz e é isso que ele quer fazer, eu respeito completamente. Mas não vamos agir como se você quisesse lutar comigo, porque não é preciso.

“Minha agenda, minha agenda pessoal, estou tentando lutar contra pessoas. É isso que estou tentando fazer. Estou tentando lutar contra o máximo de pessoas que puder em um ano civil no esporte do MMA, e acumular o máximo de vitórias e ganhar o máximo de dinheiro possível enquanto ainda estou lutando. Agora, esse é meu objetivo. Não estou interessado em filmes, não estou interessado em nada. Não estou interessado em passear em um iate e ir a essa festa maldita em Vegas e fazer um filme e todas essas outras coisas. Não estou interessado nisso. Estou interessado em lutar contra pessoas.

“Então se [Gane said no] por causa de outra coisa, como um filme ou algo assim, não sei, isso não é problema meu. Estou pronto para lutar. Quero lutar com pessoas. Estou aqui para entrar na jaula com luvas de quatro onças, sem camisa, em uma arena, lutando contra outro cara de alto nível, e vamos ver quem é o cara nos próximos 25 minutos. É isso que realmente me interessa. E se isso não lhe interessa, tudo bem. Tudo bem, cara. Faça o que diabos você quiser.”

Aspinall é atualmente o número 1 do ranking mundial de pesos pesados ​​do MMA Fighting e o número 12 do ranking peso por peso. Ele tem 7-1 sob o guarda-chuva do UFC, tendo conquistado vitórias destrutivas por nocaute sobre os adversários classificados Sergei Pavlovich, Marcin Tybura, Alexander Volkov, Serghei Spivac, entre outros. A única derrota de Aspinall no UFC ocorreu em uma luta de 15 segundos contra Blaydes em 2022, que terminou prematuramente quando Aspinall sofreu uma lesão no joelho.

Aspinall já acusou Gane de recusar várias lutas contra os principais concorrentes.

“Ele me dispensou em várias ocasiões e eu não sou o primeiro cara que ele dispensou, eu não sou o primeiro cara que ele evitou”, disse Aspinall ao MMA Fighting em abril. “Está aí para as pessoas verem. A razão pela qual eu consegui a luta com Pavlovich [at UFC 295] é porque Ciryl não queria. Então ele se esquivou de Pavlovich, então se esquivou de Curtis Blaydes — Curtis Blaydes já disse isso publicamente. … Eu pedi por ele anos atrás, [he] não queria isso na época. Então, pedi para ele ir para Paris. Eles me trouxeram de avião, tentamos fazer aquela luta, ele não queria isso na época.”

Gane está atualmente escalado para enfrentar Alexander Volkov em uma revanche em 26 de outubro no UFC 308.

Considerando a história entre Aspinall e Gane e a força que o inglês enfrenta em Blaydes, Aspinall não vai mais perder tempo se preocupando com os caprichos de Gane.

“O que eu quero fazer, eu pessoalmente, pelos próximos anos pelo menos da minha vida, é que eu quero fazer isso — eu quero tirar minha camisa e calçar algumas luvas, sem saber quem vai ganhar, e vamos descobrir”, disse Aspinall. “Estamos eu e você nesta arena agora, há 25.000 pessoas assistindo, há um árbitro entre nós, e há milhões de pessoas assistindo no mundo — vamos descobrir agora, agora mesmo, na frente dessas pessoas. É nisso que estou interessado.

“O que [Gane is] interessado, vá e faça, mano — mas não vamos agir como se você quisesse [fight me]porque você não tem no momento. Talvez tenhamos no futuro. Isso é ótimo. Se tivermos, faremos, com certeza. Eu quero lutar com qualquer um. Eu lutarei com qualquer um. Mas eu estava pronto para lutar. É tudo o que estou dizendo. Eu estava pronto para lutar com ele se ele quisesse.”