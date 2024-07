Tom Aspinall: Jon Jones estava ‘cruzando os dedos e os pés esta noite esperando perder’ no UFC 304

Tom Aspinall cuidou dos negócios. De novo.

Agora a bola está na quadra de Jon Jones.

No co-evento principal do UFC 204 no sábado em Manchester, Inglaterra, Aspinall foi o autor de uma defesa enfática de seu título interino dos pesos pesados ​​ao derrotar Curtis Blaydes por nocaute no primeiro round. Aspinall não apenas vingou uma derrota por lesão acidental para Blaydes em 2022, como também se manteve na fila para uma luta com Jones, o campeão do UFC que ele tem tentado lutar por mais de um ano.

Aspinall supõe que Jones estava assistindo e que a última coisa que ele queria ver era a mão de Aspinall levantada.

“Jon é o campeão indiscutível, mas eu sou o melhor do mundo, se isso faz algum sentido”, disse Aspinall na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 304. “Sabemos o que Jon está fazendo. Jon estava lá, cruzando os dedos e os pés esta noite, esperando que eu perdesse para Curtis, não vamos enrolar. Ele postou sobre isso várias vezes de qualquer maneira que eu vou perder para ele. Isso não aconteceu, então essa é a próxima luta que eu quero.”

Embora seja verdade que Jones tenha falado abertamente sobre manter uma luta previamente marcada com o grande peso pesado Stipe Miocic em vez de cogitar uma luta com Aspinall, “Bones” surpreendentemente esteve ausente das redes sociais após a vitória de Aspinall no UFC 304.

Aspinall presumiu que Jones havia se manifestado no final da noite, mas mesmo que Jones não comente tão cedo, Aspinall sente que seu possível confronto já tem bastante força.

“Eu não sabia que não tínhamos [heard from Jones]Tenho certeza de que faremos isso em algum momento”, disse Aspinall. “Ele ficará muito bravo com isso ou com o fato de que todos estão dizendo que eu posso vencê-lo, mas tudo bem. Ao contrário do que os fãs de Jon Jones podem pensar, não tenho nada contra Jon Jones como pessoa. Acho que sou o melhor peso-pesado do mundo e se ele acha que é o melhor peso-pesado do mundo, vamos resolver isso. Simples assim. Não é ciência de foguetes. Há dois caras que estão alegando ser o melhor peso-pesado do mundo. Vamos resolver isso, simples assim.”

“Jon Jones é um cara estranho”, Aspinall acrescentou mais tarde. “Não sei o que ele está fazendo. Ele faz alguns movimentos estranhos. Estou aqui tentando ser o melhor peso pesado do mundo, ser a melhor versão de mim mesmo. Ele fez tudo isso. Ele fez tudo. Não estou tirando o que ele fez em sua carreira. A carreira do cara é inacreditável, mas eu, pessoalmente, estou tentando lutar contra as pessoas e é isso. Então, não sei o que ele está fazendo, não posso falar por ele.”

Jones não luta desde março de 2023, quando dominou Ciryl Gane para ganhar o título vago dos pesos pesados ​​no UFC 285. Ele estava programado para lutar contra Miocic em novembro seguinte, mas foi forçado a sair da luta devido a uma lesão.

Uma nova reserva não foi anunciada, mas todos os sinais apontam para Jones e Miocic como atrações principais da viagem anual do UFC ao Madison Square Garden, em Nova York, em novembro.

Aspinall aguarda o vencedor.

“Quem vencer essa, eu vou lutar em seguida”, disse Aspinall. “A menos que ambos se aposentem.”

Uma das únicas outras opções que fazem sentido para Aspinall agora seria o campeão meio-pesado Alex Pereira. “Poatan” ganhou ouro em 185 libras e 205 libras, e se tornaria o primeiro campeão de três divisões na história do UFC se subisse para o peso pesado e derrotasse Aspinall.

Esse não é o cenário ideal para Aspinall, mas ele poderia ser convencido a fazê-lo com a abordagem certa.

“Eles estão dizendo que Stipe e Jon Jones vão lutar no MSG em novembro”, disse Aspinall. “Por que não fazemos um torneio? Faremos Jon, Stipe, eu, Alex, e faremos um torneio completo. Duas lutas em uma noite. E vamos descobrir quem é o verdadeiro campeão mundial dos pesos pesados. Temos o melhor peso pesado de todos os tempos. Temos o melhor lutador de MMA de todos os tempos. Temos o campeão dos meio-pesados. E então temos eu, que sou apenas um campeão interino.

“Vamos fazer isso, duas lutas em uma noite, vamos colocar para Dana [White]. … Sinceramente, sou o maior fã do Alex Pereira. Ele é um cara assustador, mas isso não seria uma coisinha legal? Duas lutas em uma noite, vamos ver como nos saímos. Tenho a menor média de tempo de luta no UFC e está ainda menor depois desta noite. Minhas chances de me sair bem nisso são muito boas. Vamos colocar algum dinheiro na mesa e ver quem é o cara no peso pesado.”