Tom Aspinall molhando os nós dos dedos em gasolina todos os dias para o UFC 304: ‘Os nós dos dedos mais duros do UFC’

Tom Aspinall não poupará esforços antes de sua defesa de título interino dos pesos pesados ​​contra Curtis Blaydes em 27 de julho em Manchester no UFC 304.

Para um inglês nativo como Aspinall, isso inclui retornar às suas raízes.

“Você já viu o documentário Junta? Você conhece isso? É um documentário sobre viajantes, comunidades itinerantes na ilha do Reino Unido. E tem um cara lá, o grande Joe Joyce, uma velha lenda viajante, e o grande Joe Joyce revela alguns métodos ciganos para se preparar para uma luta”, disse Aspinall na segunda-feira em A hora do MMA. “Eu queria recorrer a um pouco da herança cigana que tenho, então pensei, certo, o que vou fazer é fazer um pequeno anel com fardos de feno.

“Quando chega perto das 4 da manhã, ligo o despertador, saio, faço um pouco de shadowboxing nos fardos de feno — e então aplico o velho método do viajante de mergulhar os nós dos dedos em gasolina por cerca de 20 minutos enquanto o sol está nascendo, e isso endurece os nós dos dedos.”

O filme de 2011 Junta mergulha no mundo do boxe sem luvas Irish Traveller. Os Joyces são uma das famílias mais apresentadas no documentário, e um clipe de Joe Joyce exaltando as virtudes de molhar os nós dos dedos em gasolina para endurecê-los se tornou viral.

Aspinall, 31, disse que está seguindo a mesma rotina da velha escola quase todos os dias antes de sua revanche contra Blaydes. Ele leva a preparação a sério e a gasolina não é brincadeira.

“Esses são alguns dos socos mais duros do UFC aqui agora”, disse Aspinall. “Eles são como pedras.”

Aspinall disse que acordar às 4 da manhã também faz parte de sua preparação para a noite da luta. Embora o UFC 304 aconteça em sua Inglaterra natal, o horário em torno do evento está configurado para se encaixar em uma programação de transmissão norte-americana, o que significa que Aspinall provavelmente fará sua caminhada até o octógono contra Blaydes bem no início da manhã em Manchester.

Além do seu trabalho matinal em volta dos fardos de feno e “apenas acostumando meu corpo a ficar alerta às 4 da manhã”, Aspinall disse que não deu muita atenção ao horário de início mais cedo.

“Olha, cara, se você consegue lutar muito bem à meia-noite, mas não consegue lutar muito bem às 4 da manhã, você não era tão bom assim. [good] em primeiro lugar, na minha opinião”, disse Aspinall. “Tipo, há muitas vezes que viajei pelo mundo, lutei em fusos horários diferentes sem nem mesmo me ajustar. E agora que tive um campo de treinamento completo em casa, estou lá pronto para lutar, então se isso é uma desculpa, cara, você não é tão bom assim em primeiro lugar.”

“Eu treino por volta das 10 da manhã uma vez por semana, duas vezes por semana, geralmente em um dia de semana”, ele continuou. “Eu nunca pensei — nunca sequer passou pela minha cabeça pensar, tipo, ‘Certo, vou começar a treinar à meia-noite só para deixar meu corpo pronto para isso.’ Nunca. Nunca passou pela minha cabeça em mais de 30 lutas ou quantas lutas eu tiver. E todas as vezes que peguei um avião e viajei para algum lugar, nunca me incomodou a diferença de fuso horário. Por que deveria começar agora? Mas, dito isso, estou me preparando para isso. Estou acordando, estou fazendo o shadowboxing, estou levando isso muito a sério.”

De manhã cedo ou não, o UFC 304 continua sendo uma oportunidade sísmica para Aspinall.

O grandalhão inglês cresceu a poucos passos do local da nova arena que sedia o card, o Co-op Live de Manchester. Ele também tem a chance de vingar sua única derrota no UFC. Aspinall tem um perfeito 7-0 em sua carreira no UFC, além de sua mancha de 2022 contra Blaydes, que terminou de forma anticlimática depois que Aspinall sofreu uma lesão no joelho apenas 15 segundos após o início da luta.

“Esta é uma luta enorme para mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente”, disse Aspinall.

“Quando entrei no esporte do MMA, que já faz uma boa parte da minha vida, foi por isso que entrei. Tudo isso. Há muitas pessoas por aí tentando realizar seus sonhos e atingir seus objetivos na vida. Este é o objetivo. Este é o sonho. É isso. Em duas semanas, este é o sonho — defender um título dos pesos pesados ​​do UFC na minha cidade natal, Manchester, na frente de 25.000 fãs de Manchester é algo que, provavelmente, metade do mundo consegue viver o sonho neste nível. E não estou falando apenas de lutar; estou falando apenas de pessoas com sonhos e objetivos em geral. Não importa o que aconteça naquele dia, eu fiz e experimentei, e toda a minha vida tem levado a este ponto.”