Tom Brady não está namorando o modelo da Sports Illustrated, Brooks Nader

Tom Brady está jogando uma bandeira sobre os rumores recentes em torno de sua vida amorosa… porque TMZ Esportes é informado que o sete vezes vencedor do Super Bowl não está namorando a modelo da capa da Sports Illustrated Brooks Nader .

Vários meios de comunicação afirmaram esta semana que a lenda da NFL de 46 anos estava namorando a bela de 27 anos… com alguns alegando que os dois foram vistos juntos em público em várias ocasiões.

Nossas fontes do TB12 dizem que isso simplesmente não é verdade… já que Brady e Nader nem sequer tiveram um encontro. Na verdade, disseram-nos que o cara nem tem o número dela. Houve rumores de que Brady e Nader se deram bem em Michael Rubin é famoso festa Branca … e embora não esteja claro se isso é verdade, nada aconteceu.

Quanto a Nader, não seria surpreendente se ela realmente fosse a próxima dama de Brady… porque ela aparentemente verifica todas as caixas dele – pelo menos fisicamente.

A modelo da capa do SI Swimsuit 2023 já foi casada com um empresário Cabelo Billy … mas eles terminaram as coisas em maio.