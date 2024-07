Tom Sandoval processa Ariana Madix em caso de pornografia de vingança de Rachel Leviss

Sandoval alega que Madix fez cópias das imagens explícitas e as enviou para Leviss e outras partes não identificadas sem sua permissão. Ao fazer isso, Sandoval afirma que Madix se expôs a responsabilidades financeiras… e violou o código criminal da Califórnia.

No entanto, não há informações sobre se ele pretende denunciar o caso à polícia.

Madix admitiu no ‘VPR’ ter descoberto a filmagem NSFW de Leviss no telefone de Sandoval … mas negou ter distribuído o vídeo em um processo de pornografia de vingança trazida por Leviss no início deste ano.