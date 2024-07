Toni Kroos, da Alemanha, escreve postagem emocionante no início da aposentadoria

O craque alemão Toni Kroos se despediu oficialmente do futebol no domingo, dois dias após a dramática derrota de sua equipe para a Espanha nas quartas de final do Campeonato Europeu.

O gol da vitória de Mikel Merino no último minuto da prorrogação deu à Espanha uma vitória de 2 a 1, eliminando o país anfitrião e encerrando a carreira de jogador de Kroos.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Então é isso”, escreveu Kroos em um post no Instagram no domingo. “Mas antes de eu dar uma pausa e pelo menos tentar perceber o que aconteceu nos últimos 17 anos, não quero perder a oportunidade de agradecer a todos que me aceitaram como e quem eu sou.”

O vencedor da Copa do Mundo de 2014 agradeceu aos seus fãs, clubes, treinadores e companheiros de equipe, bem como aos seus amigos e familiares, acrescentando que não há “nada melhor [than] para ver seus filhos orgulhosos do papai.”

Kroos conquistou vários títulos, principalmente pelo Real Madrid, mas também pelo Bayern de Munique: seis Ligas dos Campeões, quatro ligas espanholas, três Bundesligas, três Copas da Alemanha e uma Copa del Rey.

O jogador de 34 anos anunciou em maio que se aposentaria no final da Euro 2024.

Isso significa que sua 114ª partida pela Alemanha acabou sendo sua última.

Toni Kroos se aposentou do futebol após uma carreira de sucesso, conquistando seis títulos da Liga dos Campeões. Foto de Alexander Hassenstein/Getty Images

Kroos encerrou seu post com as palavras: “Por último, mas não menos importante: Obrigado, Futebol! Seu jogo lindo. E… de nada! Câmbio e desligo.”

Enquanto isso, o meio-campista espanhol Pedri perdoou Toni Kroos por encerrar sua participação no Campeonato Europeu.

Pedri foi descartado do restante da Euro 2024 no sábado devido a uma lesão no joelho esquerdo sofrida em uma forte entrada de Kroos na fase inicial da vitória da Espanha sobre a Alemanha nas quartas de final no dia anterior.

Kroos pediu desculpas publicamente ao jovem no final de uma postagem no Instagram e Pedri agradeceu ao jogador de 34 anos.

“Obrigado, Toni Kroos, pela sua mensagem”, escreveu Pedri, de 21 anos, em uma publicação nas redes sociais.

“Isto é futebol e estas coisas acontecem. Sua carreira e seu histórico permanecem para sempre.”