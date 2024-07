Toni Kroos: Sonho da Alemanha na Euro 2024 ‘destruído’ pela Espanha

Toni Kroos disse que a Espanha “destruiu” o sonho da Alemanha de vencer a Eurocopa 2024 em casa depois que o gol de Mikel Merino aos 119 minutos eliminou os anfitriões e encerrou a carreira do ex-meio-campista do Real Madrid.

Kroos, 34, encerrou sua carreira no clube ajudando o Real a conquistar seu 15º título da Liga dos Campeões na temporada passada e esperava fazer uma dobradinha europeia ao levar a Alemanha à glória na Euro 2024.

Mas a vitória da Espanha por 2 a 1 em Stuttgart fez com que o time de Julian Nagelsmann fosse eliminado nas quartas de final, deixando Kroos refletindo sobre o que poderia ter acontecido.

“Para ser honesto, agora o sentimento principal é que o torneio acabou, porque todos nós tínhamos um grande objetivo que queríamos alcançar juntos”, disse Kroos aos repórteres. “E esse sonho que todos nós tínhamos foi simplesmente destruído agora.”

“Podemos todos ficar orgulhosos porque melhoramos. Estou feliz por ter ajudado a Alemanha como uma nação do futebol a ter esperança novamente.

“No futuro, estou convencido de que a equipe terá sucesso, mas hoje estamos tristes porque queríamos permanecer nesta competição um pouco mais.”

Toni Kroos jogou sua última partida antes de se aposentar na derrota da Alemanha para a Espanha na Euro 2024. Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

O árbitro inglês Anthony Taylor distribuiu dezesseis cartões amarelos durante os 120 minutos, incluindo um cartão vermelho para o zagueiro espanhol Dani Carvajal, o que tira o lateral do Real da semifinal.

Kroos também recebeu um cartão amarelo e teve sorte de evitar outro cartão amarelo por uma falta em Pedri, que levou o meio-campista espanhol a ser substituído no início do jogo.

Kroos, no entanto, defendeu o desempenho físico da Alemanha.

“Eu não diria que foi a partida mais brutal, mas foi uma em que demos tudo de nós”, disse ele. “Não queríamos perder, estávamos muito perto.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Agora, no momento, a saída cobre tudo. Vamos perceber que fizemos um bom torneio, mas estar tão perto de chegar à próxima fase é difícil.”

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, disse que sua equipe não merecia ser eliminada da competição, tendo chegado perto de vencer o jogo na prorrogação.

“É difícil segurar as lágrimas”, disse ele. “Eles não mereciam perder hoje.

“Reagimos bem depois do intervalo. A Espanha teve apenas duas chances no segundo tempo, estávamos mais perto do vencedor do que a Espanha.

“Acertamos a trave, tivemos uma chance de cabeça. Dói, vai levar tempo para melhorar, e um torneio em casa não vai acontecer de novo na minha carreira, eu acho.

“Tínhamos um bom time que se manteve unido — você podia sentir depois do gol de 1 a 0 que não estávamos satisfeitos, queríamos dar mais. Se aparecêssemos como no passado sem apetite, então teria sido merecido, mas o time investiu muito.”

Informações da Reuters e da Associated Press contribuíram para esta reportagem.