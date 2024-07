Torcedor do Euro 2024 nocauteado em briga de rua após Inglaterra vs. Final da Espanha

A Espanha garantiu um quarto campeonato europeu recorde com uma vitória sobre a Inglaterra no domingo, mas a ação não parou após o apito final – quando os torcedores de ambos os times entraram em intensa altercação física após a partida.

O Correio Diário obteve um vídeo da briga selvagem que ocorreu nas ruas da Alemanha após a vitória da Espanha por 2 a 1 sobre os Três Leões… mostrando um homem sendo brutalmente nocauteado e caindo no chão – juntando-se a outro homem que já havia sido derrubado anteriormente na briga.

A cena violenta após a final não foi a única briga que eclodiu durante o torneio – pouco antes do confronto semifinal da Inglaterra com a Holanda, torcedores de ambos os lados estavam flagrado em vídeo jogando punhos cadeiras e garrafas uns contra os outros em um confronto louco.

O caos foi tão grande que um restaurante local foi forçado a fechar as portas durante o dia devido aos danos sofridos pelo edifício durante o incidente.

Quanto à final, foi de partir o coração dos torcedores dos Três Leões. Empatado a um aos 86 minutos, o espanhol Mikel Oyarzabal encontrou o fundo da rede para abrir vantagem por 2 a 1 faltando quatro minutos para o fim do tempo regulamentar – o punhal para as esperanças da Inglaterra no campeonato.