Torcedor morre após ser baleado fora do estádio após partida da Liga MX

CIDADE DO MÉXICO — Um torcedor de 24 anos que foi baleado do lado de fora de um estádio na cidade de Tijuana, no norte do México, após uma partida da liga entre Chivas e Xolos morreu em um hospital, confirmaram as autoridades no sábado.

Antes do final da partida da segunda rodada do Apertura Mexicano, na sexta-feira, uma briga aconteceu entre torcedores de ambos os times nas arquibancadas do estádio Caliente, em Tijuana.

Nas redes sociais, há vários vídeos de um torcedor vestindo uma camisa preta do time local Xolos brigando dentro do estádio e o mesmo homem aparece depois em outra imagem, caído no chão e sangrando no estacionamento.

O Ministério Público do estado de Baja California, no noroeste do país, onde fica Tijuana, informou em um comunicado no sábado que o homem de 24 anos foi encontrado ferido no acesso 3 do estádio e que o agressor havia fugido.

O homem sofreu ferimentos de bala nas costas, braço e cabeça e foi levado de ambulância para um hospital do Instituto Mexicano de Previdência Social, onde foi declarado morto.

Um torcedor morreu após ser baleado do lado de fora do estádio Caliente do Club Tijuana. Francisco Vega/Getty Images

A Liga MX condenou no sábado os atos de violência e disse que cooperará com as autoridades, enquanto a Comissão Disciplinar da Federação Mexicana de Futebol disse que abrirá uma investigação e multará o clube se necessário.

A morte do torcedor é mais um ato de violência na Liga MX. Em janeiro passado, um torcedor do Monterrey morreu após ser atropelado por um caminhão dirigido por torcedores do Santos Laguna do lado de fora do estádio TSM, em Torreon, no norte do país, após uma partida entre os times.

Em março de 2022, torcedores de Querétaro e Atlas entraram em confronto dentro do estádio Corregidora e 26 pessoas ficaram feridas.

A partida pela segunda rodada do torneio Apertura terminou com uma vitória do Xolos sobre o Chivas por 4 a 2.