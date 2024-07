Torcedores da Copa América causam estragos na Argentina x Argentina Final da Colômbia, Wreck Stadium

O início da final da Copa América no domingo foi adiado por mais de uma hora depois que torcedores indisciplinados criaram um caos absoluto fora do evento… e o comportamento das pessoas não melhorou muito quando a ação finalmente começou – já que partes do estádio foram deixado destruído.

A final da Copa América de 2024 entre Argentina e Colômbia foi adiada depois que torcedores sem ingressos invadiram o Hard Rock Stadium, em Miami, e causaram destruição ao estádio. A maioria dos fãs da Columbia vestindo as cores amarela e vermelha podiam ser vistos pulando as grades de segurança perto de … pic.twitter.com/EJwzAcvCPP -RedWave Press (@RedWave_Press) 15 de julho de 2024

O tão aguardado Argentina vs. O jogo contra a Colômbia estava programado para começar às 17h, horário do Pacífico, no Hard Rock Stadium, em Miami… mas quando torcedores de ambos os lados invadiram os portões em um esforço para obter entrada ilegal na competição, as autoridades interromperam tudo.

Jogo do campeonato da Copa América atrasado 30 minutos por causa de torcedores que entraram sem ingresso. Os torcedores derrubaram muros para entrar neste estádio, os portões do Hard Rock Stadium foram arrombados, os dirigentes literalmente perseguiram os torcedores por todo o estádio, as pessoas entrando no jogo… pic.twitter.com/gI6zt2Cgb3 -Ivano Panetti (@ivanopanetti) 15 de julho de 2024

Confira algumas imagens do lado de fora do local… foi um caos total. Os torcedores escalaram cercas, lotaram portões, escalaram paredes – e até mesmo atravessaram as aberturas de ventilação na tentativa de passar pela segurança para assistir ao jogo do campeonato pessoalmente.

A situação ficou tão assustadora que as autoridades tiveram que fechar completamente os portões… e disseram que só os reabriram por um breve período para “evitar debandadas e ferimentos graves no perímetro”. Os portões foram fechados quando o estádio foi considerado lotado.

O jogo finalmente começou por volta das 18h30… e foi bom… Lionel MessiA seleção argentina conseguiu uma vitória por 1 a 0 – mas o drama fora de campo não parou.

Os fãs reclamaram que as pessoas que não tinham ingressos estavam agachadas em seus assentos e se recusavam a sair. Outros foram vistos em vídeo fazendo bagunça por todo o local – espalhando pipoca no chão. Uma escada rolante também foi demolida na desordem.

A polícia disse que várias prisões foram feitas.

Quanto ao Hard Rock Stadium, as autoridades disseram em um comunicado divulgado na manhã de segunda-feira que “danos significativos” foram causados ​​ao local… embora estivessem “gratos aos policiais que administraram uma situação difícil e priorizaram a segurança do local , os jogadores, suas famílias e os torcedores.”

“Continuaremos a trabalhar com as autoridades para identificar e responsabilizar os criminosos que se envolveram em conduta ilegal”, disseram. “É decepcionante que uma noite de celebração tenha sido impactada por comportamento ilegal e inseguro”.

Eles acrescentaram que estão lançando uma investigação para garantir que situações semelhantes nunca mais aconteçam.



