Torcedores do Real Madrid enfrentam atraso de um mês para camisas de Kylian Mbappé

Os torcedores do Real Madrid que comprarem camisas de Kylian Mbappé terão que esperar até “seis semanas adicionais” para recebê-las, informou o clube na quinta-feira, atribuindo o atraso à alta demanda dos torcedores.

Mbappé será apresentado como jogador do Madrid no Bernabéu na terça-feira, após assinar com o clube por cinco anos.

O atacante foi eliminado com a França na fase semifinal da Euro 2024 esta semana — derrotado por 2 a 1 pela Espanha na terça-feira — depois de sofrer após quebrar o nariz na partida de estreia, marcando apenas um gol.

O Madrid anunciou o tão aguardado acordo para contratar Mbappé em 3 de junho, mas o jogador só se juntou oficialmente ao clube em 1º de julho, após seu contrato com o Paris Saint-Germain expirar.

Os campeões da LaLiga disponibilizaram seus novos uniformes 2024-25 para compra com o nome de Mbappé pela primeira vez na quinta-feira, após confirmar que o jogador usará a camisa vaga número 9 nesta temporada.

O Madrid também disse que o meio-campista Eduardo Camavinga usará a camisa número 6 e Federico Valverde usará a número 8, enquanto Aurélien Tchouaméni usará a número 14 e a sensação turca Arda Güler usará a número 15.

No entanto, os fãs que desejam colocar as mãos em uma camisa do Mbappé terão que ser pacientes.

Kylian Mbappé trocou o Paris Saint-Germain pelo Real Madrid em um contrato de cinco anos. Foto de Boris Streubel – UEFA/UEFA via Getty Images

“Devido à alta demanda atual, os itens desta coleção podem ter um atraso na entrega de até 4 a 6 semanas adicionais, independentemente do método de envio selecionado”, informou a loja online oficial de Madri na quinta-feira.

“Este atraso afetará tanto os pedidos exclusivos da coleção Mbappé quanto aqueles que combinam produtos da coleção Mbappé com outros produtos da loja online.”

Uma camisa branca de manga curta “autêntica” do Mbappé H=home 2024-25 — usada pelos jogadores — é vendida por US$ 215, enquanto uma camisa padrão do Mbappé home 2024-25 custa US$ 150.

Mbappé será apresentado no Bernabéu ao meio-dia, horário local (6h EST), em 16 de julho.

Antes disso, o presidente do clube, Florentino Pérez, será o anfitrião da assinatura formal de seu novo contrato no centro de treinamento do Madri, enquanto depois, Mbappé responderá a perguntas da mídia na sala de imprensa do Bernabéu.