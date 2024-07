Torcedores franceses vaiam Joel Embiid durante vitória do time dos EUA sobre a Sérvia

VILLENEUVE-D’ASCQ, França — Joel Embiid escolheu jogar pelos EUA em vez da França nas Olimpíadas de Paris — e os franceses não o deixaram esquecer isso.

Os fãs franceses que compareceram à abertura da seleção masculina de basquete dos EUA nas Olimpíadas, contra a Sérvia, no domingo, foram contundentes ao expressar seus sentimentos sobre o astro do Philadelphia 76ers e natural de Camarões.

Ele era recebido com vaias sempre que fazia alguma coisa na quadra — seja durante as apresentações antes do jogo, saindo do banco, tocando na bola — qualquer coisa.

Por que?

Provavelmente, o foco está em sua decisão de não jogar pela França, que lhe concedeu o status de cidadão naturalizado em 2022, embora ele nunca tenha vivido lá.

Havia alguma esperança entre os fãs franceses de que Embiid se juntaria aos astros da NBA Victor Wembanyama e Rudy Gobert para jogar pelo país anfitrião nos Jogos de Paris.

Ele também tinha a opção de jogar por Camarões, mas foi eliminado no início do processo de qualificação. Isso deixou os EUA, onde ele também recebeu um passaporte americano em 2022.

Embiid disse anteriormente que queria jogar pelo Team USA porque seu filho nasceu nos Estados Unidos. Mas ele nunca disse especificamente por que escolheu os EUA em vez da França.