Torneio da NBA na temporada de 2024: formato, cronograma, grupos

O torneio da temporada 2024 da NBA começa na terça-feira, 12 de novembro, e culminará na partida do campeonato em 17 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

O evento inaugural do ano passado viu LeBron James e o Los Angeles Lakers vencerem a primeira NBA Cup em 9 de dezembro ao derrotar o Indiana Pacers por 123-109. Depois de marcar 24 pontos no jogo do título, James ganhou o prêmio de MVP do torneio.

Para esta edição, todos os 30 times da NBA serão sorteados aleatoriamente em seis grupos de cinco dentro de sua conferência com base nos registros de vitórias e derrotas da temporada regular de 2023-24. Cada time jogará contra seus oponentes uma vez, com jogos da fase de grupos em quatro terças-feiras (12, 19 e 26 de novembro e 3 de dezembro) e três sextas-feiras (15, 22 e 29 de novembro).

A fase eliminatória começará com as quartas de final na terça-feira, 10 de dezembro, e na quarta-feira, 11 de dezembro, seguidas pelas semifinais e pelo campeonato.

Aqui está o que você precisa saber sobre o torneio da temporada.

Perguntas frequentes (por Tim Bontemps)

Na sexta-feira à noite, a NBA revelou os seis grupos para a segunda edição do seu torneio de temporada — agora chamado de Emirates NBA Cup — em uma edição especial do NBA Today da ESPN.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o retorno da competição de copas da liga durante a temporada, depois que o Los Angeles Lakers derrotou o Indiana Pacers em Las Vegas para conquistar a primeira Copa da NBA em dezembro passado.

Qual é o formato?

O comissário da NBA, Adam Silver, tem um fascínio de longa data pelo futebol europeu, e a ideia de ter uma competição de copa durante a temporada dentro do calendário da NBA vem das ligas de futebol que têm um título de temporada regular, determinado pelo time com mais pontos ao longo do ano, e um torneio separado (ou, em algumas ligas, vários torneios) que ocorre simultaneamente à temporada da liga.

Na Inglaterra, por exemplo, há várias divisões — lideradas pela Premier League — e também há a competição da FA Cup. Mas, diferentemente das ligas europeias, que jogam suas competições de copa fora de seus calendários de ligas, a NBA Cup é construída na programação da temporada regular da NBA.

Os 30 times da NBA foram divididos em seis grupos de cinco times — três com times da Conferência Leste e três com times da Conferência Oeste — com cada time jogando uma partida contra os outros quatro times do seu grupo. O vencedor de cada grupo — mais o time com o melhor recorde entre os vencedores não pertencentes ao grupo — avançará para as rodadas eliminatórias.

Como isso afetará o calendário e a classificação da temporada regular?

Normalmente, a NBA envia um calendário completo de 82 jogos em meados de agosto. Agora, porém, a liga envia apenas 80 jogos e deixa uma lacuna de aproximadamente uma semana para preencher mais tarde, dependendo de como a fase de grupos da NBA Cup se desenrola.

Para os times que chegarem ao jogo do campeonato da NBA Cup, eles jogarão 83 jogos — embora o jogo do campeonato não conte para a classificação ou quaisquer marcadores estatísticos. Para aqueles que perderem nas semifinais, eles terão jogado seu calendário completo de 82 jogos, e não precisarão de nada adicionado a ele.

Os dois times das Conferências Leste e Oeste que perderem nas quartas de final jogarão sua 82ª partida um contra o outro em uma das quatro datas: 12, 13, 15 ou 16 de dezembro. Enquanto isso, os 22 times que não se classificarem para as fases eliminatórias do torneio da temporada terão seus dois jogos finais agendados — um em casa e um fora — em 12 ou 13 e 15 ou 16 de dezembro contra outros times eliminados na fase de grupos.

Por que a Copa da NBA inclui jogos de temporada regular?

Antes de seu lançamento, uma das maiores questões em torno do torneio na temporada era por que qualquer time seria incentivado a competir nele. Ao torná-lo parte do calendário da temporada regular e fazer com que cada jogo conte para a temporada regular — o que, dado que são todos jogos de conferência, o torna muito importante do ponto de vista do desempate dos playoffs — a NBA garantiu que os times seriam motivados a competir para vencer esses jogos.

Se isso tivesse sido estabelecido como os torneios de copa no futebol europeu, não haveria nada impedindo os times da NBA de optarem por sair literal ou figurativamente — deixando todos os seus melhores jogadores sentados e tendo tempo extra de descanso. Sob esse sistema, no entanto, eles terão todo o incentivo para jogar e vencer.

Quais equipes compõem os grupos?

Para criar os grupos — que foram separados por conferências — a NBA colocou todos os 15 times de cada conferência em cinco potes, separados por sua colocação na classificação da temporada passada. O pote 1 incluiu os times que terminaram de 1 a 3 no recorde da temporada regular, os times de 4 a 6 foram para o pote 2, os times de 7 a 9 no pote 3, os times de 10 a 12 no pote 4 e os times de 13 a 15 no pote 5.

Como resultado, os seguintes grupos foram sorteados:

Leste A: Nova York Knicks, Orlando Magic, Filadélfia 76ers, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets

Leste B: Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors, Detroit Pistons

Leste C: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Washington Wizards

Oeste A: Minnesota Timberwolves, LA Clippers, Sacramento Kings, Houston Rockets, Portland Trail Blazers

Oeste B: Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, San Antonio Spurs

Oeste C: Denver Nuggets, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies

Um grupo se destaca competitivamente mais do que os outros?

Sim, há um óbvio: o Grupo C do Oeste, com os Nuggets, Mavericks, Pelicans, Warriors e Grizzlies.

Devido à forma como o sorteio é realizado, com equipes colocadas em potes com base nas classificações do ano passado, equipes como Golden State e Memphis, que estavam mais abaixo na classificação devido a uma combinação de suspensões e lesões, devem ser equipes significativamente mais fortes do que você esperaria que equipes nos dois últimos potes fossem.

Mas além de contar com os atuais MVP Nikola Jokic e Zion Williamson, o jogo também pode oferecer o primeiro encontro entre Klay Thompson e seu antigo time, o Warriors, depois que Thompson assinou com o Dallas no início deste mês, após 13 temporadas no Golden State.

O que os jogadores ganham ao vencer?

Ano passado, os jogadores do time vencedor receberam US$ 500.000 cada, enquanto os segundos colocados receberam US$ 200.000 cada. Os jogadores perdedores das semifinais receberam US$ 100.000 cada, e os jogadores perdedores das quartas de final receberam US$ 50.000 cada.

Este ano, os prêmios serão um pouco maiores devido aos aumentos negociados ano após ano para acompanhar os aumentos no teto salarial e na Renda Relacionada ao Basquete (BRI), como parte do mais recente acordo de negociação coletiva entre a NBA e a National Basketball Players Association.

Alguém ganhará honrarias individuais por sua atuação em jogos da Copa da NBA?

Haverá um prêmio de Jogador Mais Valioso para o torneio da temporada, bem como um time para todo o torneio.

Isso terá algum impacto nos playoffs?

Não além dos jogos serem jogos de temporada regular que contam na classificação. Embora tenha havido algum debate entre os insiders da liga sobre garantir uma vaga no playoff como recompensa por vencer o torneio, no final das contas essa ideia — ou qualquer outra para incentivar ainda mais os times — não foi promulgada.

Houve um debate semelhante depois que o torneio do ano passado foi disputado e o vencedor, o Lakers, acabou no torneio play-in, e o segundo colocado, o Pacers, evitou por pouco entrar nele. Mas, no final, o único impacto do playoff permanece das vitórias e derrotas acumuladas ao longo do torneio.

Por que é chamada de Emirates NBA Cup?

A liga fechou um acordo de patrocínio com a Emirates, a companhia aérea sediada em Dubai, para patrocinar o torneio após sua execução inicial. A NBA disse no ano passado que foi com os títulos mais básicos tanto para o torneio quanto para seu troféu — o “torneio da temporada” e a “NBA Cup” — como uma forma de apresentar o conceito aos fãs.

No entanto, usar nomes tão indefinidos tinha outra vantagem clara: dava à liga uma oportunidade para o caso de o torneio e a copa se tornarem propriedades que ela esperava vender a um patrocinador, e evitava as potenciais complicações que surgiriam ao nomeá-los em homenagem a alguém (por exemplo, o falecido comissário da NBA David Stern, uma possibilidade que havia sido levantada antes do torneio ser oficialmente revelado).

Resultados da fase de grupos do torneio em temporada

Cronograma a ser definido.