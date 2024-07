Tottenham 4-3 K-Lge All-Stars (31 de julho de 2024) Análise do jogo

O Tottenham continuou seus preparativos para a nova temporada com uma vitória por 4 a 3 sobre o K-League XI — um time formado pelos melhores jogadores da liga sul-coreana — em Seul na quarta-feira.

O jogo, que aconteceu no Estádio da Copa do Mundo de Seul, foi o segundo dos Spurs na turnê de pré-temporada pela Ásia, após a vitória sobre o Vissel Kobe no Japão no último sábado.

O time de Ange Postecoglou abriu 3 a 0 no intervalo, cortesia de dois gols do herói local Son Heung-Min e um gol de Dejan Kulusevski.

O time sul-coreano reduziu dois gols 10 minutos depois do segundo tempo, antes do atacante da academia Will Lankshear restaurar a vantagem de dois gols do Spurs no minuto 67. O gol de Oberdan no minuto 81 preparou um final dramático para o jogo, mas o Spurs acabou prevalecendo para manter seu recorde invicto de pré-temporada.

O time do norte de Londres começa a nova temporada da Premier League fora de casa, contra o Leicester City, em 19 de agosto, mas antes disso enfrentará o Bayern de Munique duas vezes: primeiro em Seul, em 3 de agosto, e depois no Tottenham Hotspur Stadium, em 10 de agosto.

Harry Kane, que chegou ao Bayern vindo do Spurs no verão passado, não estará envolvido no confronto em Seul, mas retornará ao seu antigo reduto uma semana depois.