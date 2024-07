Tracy Cortez do UFC corta cabelo e bate peso para luta contra Namajunas

Tracy Cortez bateu o peso para sua luta principal no UFC de uma forma incomum.

Precisando perder cerca de 225 gramas para chegar aos 57 quilos para sua luta de peso mosca contra Rose Namajunas, Cortez cortou um punhado de seu cabelo.

Isso fez o truque, pois ela oficialmente pesou 126 libras na sexta-feira. Cortez então posou para as câmeras, cabelo cortado na mão.

Tracy Cortez, uma substituta de última hora depois que Maycee Barber desistiu, cortou o cabelo para atingir o limite de 126 libras na luta de sábado contra Rose Namajunas. Foto de Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

“Quanto foi, 0,5 (libras)?” ela disse à ESPN depois. “Eu fiquei tipo, ‘Sem hesitação. Faremos o que for preciso. Esta é uma grande oportunidade.'”

Cortez, 30, e seu novo bob enfrentarão Namajunas na atração principal no sábado à noite em Denver. Namajunas, que chegou com 124,75 libras na sexta-feira, estava originalmente programada para lutar contra Maycee Barber, mas Barber desistiu devido a problemas de saúde contínuos.

Cortez tem 11-1 em sua carreira no MMA com 11 vitórias consecutivas. Namajunas (12-6), no entanto, é uma favorita de -235, de acordo com a ESPN BET.

A Field Level Media contribuiu para esta reportagem.