Transfer Talk: Barcelona pronto para preparar oferta por Olmo

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: O Barça planeja contratar Olmo, do Leizpig

O Barcelona apresentou planos para um contrato de seis anos com o meio-campista do RB Leipzig Dani Olmorepresentantes do clube, informa o Mundo Deportivo.

As atuações de Olmo na Euro 2024 reforçaram ainda mais sua reputação, e ele é um dos principais objetivos do Barcelona neste verão.

O agente de Olmo recebeu uma oferta por escrito do clube catalão que daria ao Leipzig o direito de receber a cláusula de rescisão integral de € 60 milhões, de uma só vez ou em parcelas.

A cláusula de rescisão deve mudar neste sábado, mas com as negociações já iniciadas, o Barça espera que o clube alemão mantenha o valor por mais algumas semanas até que um acordo seja fechado.

A estrutura do acordo faria com que o Barça oferecesse a Olmo um salário menor nas duas primeiras temporadas para atender às regras de fair play da LaLiga, com o valor aumentando no terceiro ano.

Manchester City e Bayern de Munique também estão interessados ​​em contratar o jogador de 26 anos, com Liverpool, Manchester United e Atlético de Madrid também monitorando a situação.

O Barcelona está ligado à contratação de Dani Olmo, do RB Leipzig. (Foto de Jonathan Moscrop/Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– O Newcastle United fez contato com o Chelsea para uma transferência do ponta Noni Maduekerelata o Football Insider. Os Blues estão procurando diferentes opções de largura neste verão e Madueke, de 22 anos, é considerado uma opção mais realista do que o West Ham United Jarrod Bowene uma opção mais segura do que o Leeds United Crysencio Summerville. O Chelsea está tentando abrir espaço para novos rostos, permitindo que alguns jogadores menos importantes saiam, e o técnico Eddie Howe vê o suficiente em Madueke, contratado do PSV em 2023, para abrir negociações.

– Mainz abordou o ex-atacante do Bayern de Munique Eric Maxim Choupo-Motingagente do jogador de 35 anos sobre o retorno ao clube, relata Fabrizio Romano. Choupo-Moting é um agente livre após deixar o Bayern no final da temporada 2023-24, e agora está decidindo seu próximo movimento. O atacante passou três anos no Mainz entre 2011 e 2014, marcando 20 gols em 74 jogos. Agora, após registrar 19 gols em 88 jogos, ele está considerando uma série de opções. West Ham United e Inter de Milão também registraram seu interesse nos últimos meses.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

– O Napoli está no mercado em busca de um novo atacante para substituir o atual campeão Victor Osimhene foram impulsionados pela notícia de que Romelu Lukaku está ansioso para se juntar a eles, relata Floriano Plettenberg. O internacional belga de 31 anos provavelmente deixará o Chelsea neste verão e está avaliando suas opções, e as negociações teriam começado entre os dois clubes. O Chelsea está interessado em recuperar € 40 milhões por Lukaku, mas a capacidade do Napoli de pagar essa taxa depende de Osimhen, que é amplamente cotado para se juntar ao Paris Saint-Germain.

– O movimentado verão do Manchester United deve continuar, com o clube interessado em adicionar Adrien Rabiotpara um elenco em constante evolução. Isso é de acordo com o L’Equipe que, além de sugerir que o United terá que desembolsar € 70 milhões para contratar Manuel Ugarte do Paris Saint-Germain, acredita que os Reds estão tão interessados ​​quanto Rabiot em fazer a mudança acontecer. O internacional francês de 29 anos é um agente livre após deixar a Juventus, e ele estaria mais interessado em uma mudança para a Premier League.

– O Aston Villa está planejando trazer outro jogador de ataque para o Villa Park, e o Football Insider relata que o técnico Unai Emery está considerando uma oferta audaciosa pelo Athletic Club Nico Williams. O Villa já contratou um ponta Jaden Filógenes para o elenco, e Emery está ansioso para reforçar ainda mais com a astúcia e o ritmo de Williams, de 22 anos. Para isso, o clube precisará facilitar a saída de Jhon Duráne enfrentar forte oposição de vários grandes clubes da Europa.