Transfer Talk: Estrelas do City De Bruyne e Ederson cortejadas pelos sauditas

A janela de transferências de verão está aberta em toda a Europa, e há muita fofoca circulando por aí. O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: De Bruyne, Ederson pode deixar o Man City

Manchester City pode perder meio-campista Kevin De Bruyne e goleiro Ederson neste verão, de acordo com o Sport, com clubes da Arábia Saudita demonstrando interesse.

Há relatos de que a dupla pode deixar os campeões da Premier League, apesar de sua importância para Pep Guardiola. Ederson chegou ao clube em 2017 e tem sido vital para o City, no entanto, o relatório revela que o Al Nassr está de olho no brasileiro. O relatório diz que o City considera o goleiro reserva Stefan Ortega um substituto mais do que adequado caso o jogador de 30 anos saia.

A possível saída de De Bruyne, no entanto, provavelmente representa uma preocupação mais significativa para o time da Premier League. O internacional belga teria despertado interesse do Al Ittihad, onde as negociações começaram. Foi amplamente divulgado que o jogador de 33 anos tem sido alvo de clubes da Arábia Saudita por mais de um ano e, com um contrato expirando em 2025, o City pode estar receptivo a se separar do craque neste verão para garantir que ele não saia como um agente livre no ano que vem.

De Bruyne chegou ao City em 2015 e acumulou mais de 350 jogos pelos Citizens, mas com sua situação contratual no clube incerta, um acordo pode estar em pauta neste verão, tornando o meio-campista a mais nova estrela a se juntar a nomes como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema na Saudi Pro League.

O Manchester City pode enfrentar uma grande reconstrução neste verão, com Kevin De Bruyne e Ederson ambos vinculados a transferências para a Arábia Saudita. Catherine Ivill/Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O Manchester United está perto de fechar acordo com o zagueiro do Bayern de Munique Matthijs de Ligtsugere Nicolo Schira. Há relatos de que o United preparou um contrato para o jogador de 24 anos que o verá permanecer no Old Trafford até 2029. De Ligt trabalhou anteriormente com o técnico do United, Erik ten Hag, quando a dupla estava no Ajax Amsterdam.

– Manchester City vai rivalizar com o Liverpool pela contratação do extremo do Newcastle United Anthony Gordonpor Football Insider. É relatado que o City poderia permitir Jack Grealish para deixar o clube neste verão, com Gordon identificado como um possível substituto para o jogador de 28 anos. Gordon marcou 12 gols e 11 assistências em todas as competições pelo Newcastle na temporada passada, atraindo interesse significativo no processo. O relatório sugere que, embora City e Liverpool tenham interesse, as altas demandas do Newcastle podem se mostrar um obstáculo, com os Magpies buscando uma taxa inicial de £ 80 milhões, que pode aumentar para £ 100 milhões com complementos.

– O Portland Timbers está prestes a contratar o internacional neozelandês Finn Surman do Wellington Phoenix, de acordo com a FTBL. Tal é o estado financeiro perigoso dos clubes da A-League, que o defensor de 20 anos está supostamente definido para se juntar ao time de Phil Neville na MLS por uma taxa nominal nos próximos dias.

– West Ham United avalia ponta Jarrod Bowen por £ 100 milhões em meio ao interesse do Newcastle United, revela o Football Insider. É relatado que Bowen não tem uma cláusula de liberação em seu contrato com o West Ham, o que deixa o time do leste de Londres capaz de exigir uma taxa alta pelo internacional da Inglaterra. Embora o jogador de 27 anos seja considerado de interesse significativo para o Newcastle neste verão, a avaliação do West Ham pode dificultar a concretização de um acordo. O relatório indica que Bowen também está feliz no clube e não tem intenção de sair, o que sugere que é improvável que um acordo se materialize.

– O Al Shabab se juntou a outro clube da Saudi Pro League para iniciar negociações com o ex-goleiro do Manchester United David de Gearelatórios Rudy Galetti. O jogador de 33 anos passou um ano sem clube, após sua dispensa do Manchester United em julho de 2023. O goleiro passou 12 anos no Old Trafford, mas não conseguiu chegar a um acordo sobre um novo acordo com os Red Devils. Há relatos de que De Gea está avaliando suas opções com o espanhol sem pressa para finalizar uma mudança para um novo clube.