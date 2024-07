Transfer Talk: Liverpool não tem planos de deixar Salah sair

A janela de transferências de verão está aberta em toda a Europa, e há muita fofoca circulando por aí. O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: O Liverpool não quer deixar Salah sair

Liverpool não tem planos de contratar ponta Mohamed Salah apesar de sua situação contratual, relata o Mirror.

O jogador de 32 anos entrou no último ano de seu contrato em Anfield neste mês e, embora ainda não tenha havido progresso em relação a uma extensão, os Reds estão planejando que ele esteja no time do novo técnico Arne Slot na próxima temporada.

Quando questionado sobre situações contratuais na coletiva de imprensa do clube na sexta-feira, o diretor esportivo Richard Hughes disse: “Sobre situações contratuais, não acho que seria justo falar sobre isso.

“A única preocupação que eu e Arne temos sobre as situações é o comprometimento total dos jogadores com a causa na próxima temporada, e estamos absolutamente convencidos de que será esse o caso.”

O Al Ittihad, que já havia testado as condições de Salah, estaria monitorando de perto sua situação, e as últimas informações indicam que o Liverpool pode estar disposto a arriscar perdê-lo em uma transferência gratuita devido à sua importância para o time, depois de ter contribuído com 38 gols em 44 partidas em todas as competições pelos Reds na temporada passada.

Há rumores de que Mohamed Salah deve permanecer no Liverpool, apesar de rumores de uma possível ida para a Arábia Saudita. Foto de James Baylis – AMA/Getty Images)

– O Arsenal está interessado no extremo do Wolverhampton Wanderers Pedro Netorelata o Team Talk. Há relatos de que conversas ocorreram com os representantes do jogador de 24 anos enquanto os Gunners continuam sua busca por um atacante, e é dito que uma oferta no valor de £ 50 milhões pode ser o suficiente para persuadir os Wolves a se separarem dele. O Tottenham Hotspur também está interessado e pode fazer uma jogada se ele não for para o Emirates Stadium.

– O Milan está considerando uma transferência para o zagueiro do Chelsea Trevoh Chalobahrelata a Gazzetta dello Sport. O Rossoneri Acredita-se que estejam interessados ​​em fortalecer sua defesa neste verão após se separarem de Simão Kjaere as últimas indicam que eles veem o jogador de 25 anos como uma opção em potencial, embora qualquer acordo dependa da avaliação do time da Premier League. Chalobah fez 17 aparições em todas as competições pelos Blues na temporada passada.

– Uma mudança para o médio do Benfica João Neves está sendo explorado pelo Manchester City, relata o Team Talk. Os campeões da Premier League estão avaliando várias opções, pois permanecem preparados para receber ofertas por Kevin De Bruyneque teria concordado com termos pessoais com o Al Ittihad, da Saudi Pro League. Neves, 19, foi recentemente ligado ao Manchester United, mas contratá-lo pode exigir a ativação de sua cláusula de liberação de € 120 milhões.

– Atacante do VfB Stuttgart Serhou Guirassy deve passar por exames médicos no Borussia Dortmund na próxima semana, relata Florian Plettenberg, da Sky Sports Deutschland. Conversas positivas teriam sido realizadas na sexta-feira, com os detalhes finais do acordo previstos para serem concluídos nas próximas 48 horas. O jogador de 28 anos já estava no radar do AC Milan, mas parece que o BVB venceu a corrida para contratá-lo.

– Fenerbahçe está interessado no atacante do Sevilla Youssef En-Nesyrirelata a MARCA. As discussões sobre termos pessoais já estão em andamento, com o técnico José Mourinho o identificando como uma contratação-chave neste verão. O time da LaLiga está preparado para aceitar uma oferta de € 20 milhões pela assinatura do jogador de 27 anos.