Transfer Talk: Man City ligado à transferência de Dani Olmo

A janela de transferências de verão está aberta em toda a Europa, e há muita fofoca circulando por aí. O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Man City de olho em Olmo, do Leipzig

Manchester City está interessado em transferência do atacante do RB Leipzig Dani Olmode acordo com Philipp Hinze, da Sky Sports Deutschland.

Há relatos de que uma cláusula no contrato do jogador de 26 anos que permite que ele seja contratado por uma taxa de € 60 milhões estará ativa até meados de julho, mas o clube da Premier League ainda não fez “contato concreto” sobre uma transferência para ele, apesar do espanhol estar interessado em uma transferência para o Etihad Stadium.

Dizem que o Leipzig está aberto a entrar em negociações caso sua cláusula não seja ativada até o momento em que expirar. O Barcelona é um dos clubes também interessados ​​em uma transferência por ele, mas sua situação financeira atual significa que eles podem precisar de ajuda para atender a quaisquer demandas realistas.

Olmo contribuiu com nove gols em 21 jogos da Bundesliga na temporada passada e também atuou em três partidas no Campeonato Europeu enquanto representava a Espanha.

O Manchester City está procurando trazer Dani Olmo do RB Leipzig neste verão. (Foto de Gokhan Balci/Anadolu via Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– O Real Madrid lidera atualmente a corrida pelo zagueiro do Lille Leny Yororelata Fabrizio Romano. Há relatos de que Liverpool e Paris Saint-Germain estão interessados ​​no jovem de 18 anos, mas sua preferência atual é uma mudança para o Santiago Bernabeu. Seus representantes informaram o clube da LaLiga sobre seu plano de evitar assinar um novo contrato, enquanto as discussões continuam entre ambos os lados sobre uma taxa de transferência.

– Clubes da Arábia Saudita estão analisando uma possível transferência do Tottenham Hotspur e do atacante internacional brasileiro Richarlisonrelata Ben Jacobs. Dizem que Al Ittihad e Al Hilal discutiram uma abordagem para o jogador de 27 anos, que poderia deixar o time da Premier League por uma oferta de pelo menos £ 60 milhões.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

– A decisão de se separar do ponta Federico Chiesa foi feito pela Juventus, relata Fabrizio Romano. Chiesa entrou no último ano de seu contrato recentemente, e é relatado que o novo técnico Thiago Motta não o vê como parte de seu futuro projeto com o Bianconeri. O clube da Série A estaria se preparando para contratar um novo ponta assim que se livrar do jogador de 26 anos.

– Dois clubes tentaram fazer uma jogada pelo zagueiro do Bayern de Munique Matthijs de Ligt para que ele não se juntasse ao Manchester United, relata Christian Falk, do Bild. Acredita-se que o Paris Saint-Germain e o Liverpool tenham explorado uma transferência para o jogador de 24 anos, mas sua preferência atual é fazer a mudança para Old Trafford. De Ligt fez 16 partidas como titular na Bundesliga na temporada passada.

– Lateral esquerdo do Manchester City Sergio Gómez está perto de concluir uma transferência para a Real Sociedad, relata o Daily Mail. O jogador de 23 anos está supostamente definido para se juntar ao time da LaLiga em um acordo no valor de £ 8 milhões, embora os Citizens tenham incluído uma cláusula que lhes permite a opção de contratá-lo de volta no futuro.