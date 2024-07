Transfer Talk: Real Madrid mira Wirtz, do Leverkusen

A janela de transferências de verão está aberta em toda a Europa, e há muita fofoca circulando por aí. O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: O Madrid ainda está de olho em Wirtz, do Leverkusen

O Real Madrid está confiante na contratação do meia-atacante do Bayer Leverkusen Florian Wirtz neste verão, relata o Sport.

Os Brancos estão esperançosos de utilizar seu forte relacionamento com o time da Bundesliga para chegar a um acordo sobre uma taxa para o jogador de 21 anos, enquanto há otimismo no Santiago Bernabeu de que eles serão capazes de persuadi-lo a se juntar ao clube.

Diz-se que Wirtz é o mais recente jogador adicionado ao roteiro de transferências do Real Madrid, em meio ao interesse atual em Leny Yoro e Afonso Daviese embora o Barcelona tenha interesse na contratação do internacional alemão, o De Blaugrana a situação financeira significa que eles podem ser superados em sua contratação pelos rivais da LaLiga.

Wirtz foi o jogador de destaque da Alemanha, apesar da eliminação para a Espanha nas quartas de final do Campeonato Europeu, e relatos anteriores indicaram que uma oferta na faixa de € 150 milhões poderia ser necessária para contratá-lo.

Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, está supostamente no topo da lista do Real Madrid para a janela de transferências de verão. (Foto de Christian Charisius/picture alliance via Getty Images)

– O Liverpool colocou o extremo do Athletic Club Nico Williams na sua lista, relata o Football Insider. Depois de decidir não seguir em frente com uma transferência para o Newcastle United Anthony GordonWilliams é considerado um dos nomes vistos como uma alternativa potencial, o que pode fazer com que os Reds passem à frente do Barcelona na corrida por ele. Williams, 21, tem sido um dos jogadores mais brilhantes da Espanha no Campeonato Europeu.

– As negociações sobre um novo contrato estão em andamento entre a AS Roma e o atacante Paulo Dybalarelata a Gazzetta dello Sport. O Giallorossi estão supostamente interessados ​​em fazer do jogador de 30 anos uma parte essencial do seu projeto, mas ele está atualmente procurando entender seus planos futuros de longo prazo. Dybala estava em forma impressionante na Série A na temporada passada, marcando 13 gols e dando assistências para outros nove em 28 partidas.

– Uma reunião com os representantes do zagueiro Pepê está definido para ocorrer com um negociador da Saudi Pro League, relata Rudy Galetti. Pepe, 41, tornou-se um agente livre no início deste mês quando seu contrato com o FC Porto expirou, e depois de ser um destaque de Portugal no Campeonato Europeu, ele agora vai avaliar seu próximo movimento.

– Ala da Juventus Federico Chiesa quer se juntar a um clube na Liga dos Campeões da UEFA, relata Gianluca Di Marzio. O Bianconeri foram recentemente relatados como interessados ​​em se separar do jogador de 26 anos, mas, apesar do interesse da Roma, acredita-se que ele levará algum tempo até tomar uma decisão, em meio à esperança de que mais clubes entrem na corrida por sua assinatura.

– Meio-campista do Manchester United Donny van de Beek está se aproximando de uma mudança para Girona, relata o Relevo. Um acordo no valor de € 500.000 teria sido acertado entre ambos os lados, com a estadia do jogador de 27 anos em Old Trafford prestes a chegar ao fim. Van de Beek estava emprestado ao Eintracht Frankfurt na segunda metade da temporada passada, onde fez oito aparições na Bundesliga.