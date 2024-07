Travis Browne é liberado do contrato com o UFC 7 anos após última luta

Depois de sete anos, Travis Browne não tem mais contrato com o UFC.

Oficiais promocionais confirmaram ao MMA Fighting na terça-feira que o UFC dispensou o veterano de 17 lutas após seu contrato ter sido concluído. “Hapa” não competiu dentro do octógono desde que foi finalizado por Aleksei Oleinik no UFC 213 em julho de 2017. Segundo oficiais, Browne não notificou o UFC sobre sua aposentadoria.

Browne, que é marido da ex-campeã peso galo feminino do UFC Ronda Rousey, encerrou sua passagem pelo octógono com um recorde promocional de 9-7-1, finalizando nomes como Brendan Schaub, Josh Barnett e Alistair Overeem. Browne conclui seu contrato com quatro derrotas consecutivas, incluindo nocautes técnicos contra Derrick Lewis e Cain Velasquez.

O profissional de 26 lutas começou sua carreira no UFC em junho de 2010, ficando invicto em suas primeiras cinco aparições. O melhor ano de Browne na promoção ocorreu em 2013, quando ele foi 3-0 com três finalizações no primeiro round.

Damon Martin contribuiu para esta reportagem.