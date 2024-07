Travis e Jason Kelce são criticados por fãs por seu comercial de mistura de cereais ‘nojento’ e ‘contra a natureza’

EOs irmãos Kelce, Jason e Travis, provocaram um debate sobre cereais com sua mais recente colaboração com a General Mills. Sua nova criação, o ‘Mistura de Kelce’combina três cereais favoritos dos fãs – Torrada de Canela Crunch, Lucky Charms e Reese’s Puffs – em uma mistura. Este produto inovador dividiu os fãs, com alguns expressando entusiasmo e outros se sentindo céticos.

Um fã expressou sua desaprovação chamando-o de “um crime contra a natureza“, enquanto outro disse: “Desculpe, mas essa mistura parece nojenta!“Essas reações refletem os sentimentos mistos entre os entusiastas de cereais. Alguns fãs estão inseguros sobre a combinação, com uma pessoa admitindo, “Meus 3 cereais favoritos, mas não sei o que sinto sobre eles misturados.”

Por outro lado, há aqueles que estão intrigados com o Kelce Mix e dão crédito a Travis por sua criação. Um fã mencionou: “Eu sinto que Travis realmente consegue falar qualquer coisa e trazê-la à existência! Isso aconteceu só de conversar sobre seu cereal favorito no New Heights?“Este comentário destaca a influência de Travis e Jasonpodcast do “Novas alturasao criar esta mistura única de cereais.

Inovação no café da manhã ou catástrofe culinária? ‘Kelce Mix’ sob fogo

O ‘Mistura de Kelce’ certamente gerou conversas e despertou a curiosidade entre os fãs. Quer as pessoas amem ou odeiem, não há como negar que os irmãos Kelce fizeram um movimento ousado no corredor de cereais. Sua parceria com Moinhos Gerais apresentou um novo player no mercado de cereais matinais, e está claro que seu espírito empreendedor está vivo e bem.

Não é incomum que novos produtos alimentícios gerem reações mistas após seu lançamento, especialmente quando combinam sabores familiares de maneiras inesperadas. O ‘Kelce Mix’ parece ter tocado o coração dos fãs apaixonados por suas escolhas de café da manhã. É um lembrete de que as preferências de gosto podem ser profundamente pessoais e que a inovação na indústria alimentícia pode ser tanto emocionante quanto polarizadora.

O ‘Kelce Mix’ certamente causou impacto, e se ele se tornará um item básico amado ou desaparecerá na obscuridade ainda não se sabe. Por enquanto, está claro que os irmãos Kelce iniciaram com sucesso uma conversa sobre cereais, e seu empreendimento empresarial continua a capturar a atenção de fãs e entusiastas da comida.