Travis e Jason Kelce supostamente buscando um acordo de US$ 100 milhões para o podcast ‘New Heights’

Travis dar Jason Kelce estão procurando lucrar com seu sucesso fora do campo… os irmãos agora estão buscando um acordo para seu podcast “New Heights” no valor de cerca de nove dígitos!!

De acordo com Jornal de Wall Street … os futuros membros do Hall da Fama do Futebol Profissional entraram em contato com Wondery, cuja controladora é a Amazon, sobre como fechar um acordo de US$ 100 milhões para seu programa semanal.