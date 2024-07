Travis Kelce conforta fã ensanguentada depois de acertá-la com uma bola de golfe, mostra vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Travis Kelce teve algumas tacadas disparadas durante seu jogo de golfe beneficente na sexta-feira … e uma delas deixou uma mulher ensanguentada, mostra o vídeo obtido pelo TMZ.

O vídeo captura as consequências do incidente… com testemunhas oculares dizendo ao TMZ que Travis lançou um tiro no 16º fairway que acabou atingindo os espectadores – antes de acertar uma mulher na lateral da cabeça.

Confira o clipe… Travis fica perto do grupo enquanto a mulher está sentada no chão – com a pessoa ao lado dela segurando um pano contra sua cabeça para diminuir o fluxo sanguíneo.

Ninguém parece particularmente chateado ou frenético… e Kelce continua procurando ao redor como se estivesse esperando a chegada do médico – que aparece alguns momentos depois para atender o espectador.



Eventualmente, eles chegam, e Travis a ajuda a se levantar, tirando uma foto com ela antes que ela seja colocada em um carrinho de golfe – sentada ereta no banco do passageiro.

Durante toda essa provação, aliás… outra bola errante voou sobre a multidão, fazendo com que as pessoas se agachassem. Disseram-nos que o irmão mais velho de Travis Jasão acertar aquela bola… então, não é exatamente um dia preciso para os meninos Kelce.

Travis Kelce beija o braço de um torcedor que foi treinado com sua tacada de aproximação errônea no primeiro buraco do American Century Championship em Lake Tahoe. pic.twitter.com/NVtAyzVziA -Chris Biderman (@ChrisBiderman) 12 de julho de 2024

Como dissemos a você… Kelce também acertou um homem no braço com outro tiro durante o torneio, mas ele beijou o boo-boo.

Aliás… Travis ainda tinha que jogar a bola onde ela estava – e ele disse às pessoas para se afastarem, causando uma onda de risadas na multidão.

Parece que todos acabaram bem… embora as pessoas possam querer recuar na próxima vez que Travis pisar na estrada.