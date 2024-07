Travis Kelce diz que a apresentação no palco com Taylor Swift foi ideia dele

Travis Kelce acabou de falar sobre sua recente aparição surpresa no palco com Taylor Swift … e ele revelou que a coisa toda foi inicialmente ideia dele!!

A estrela do Kansas City Chiefs disse a seu irmão, Jasão é o episódio desta semana de “ Novas alturas “que a princípio ele queria andar de bicicleta durante a parte de 1989 de um dos shows da turnê “Eras” do popstar.

Os dois colocaram o plano em prática pouco antes dos shows dela em Londres no mês passado… e executaram tudo perfeitamente no dia 23 de junho.

Como você já viu, pouco antes de Swift cantar “I Can Do It With a Broken Heart” – Kelce ajudou a trazer o cantor de volta à vida … tudo isso vestido com um smoking. Ele continuou dizendo a Jason que a experiência foi “incrível”.