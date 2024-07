Travis Kelce, do Chiefs, admite desafios após ano “tributário”

ST. JOSEPH, Missouri — Travis Kelce reconheceu que, com sua idade avançada (ele fará 35 anos em outubro) e acompanhando Taylor Swift em turnê internacional durante a offseason, foi um desafio maior do que o normal se preparar para a próxima temporada.

“O ano passado foi bem desgastante para o meu corpo”, disse Kelce depois que o Kansas City Chiefs terminou um treino de campo de treinamento na Missouri Western State University no sábado. “Eu tive mais snaps do que muitos caras, se não todos na NFL nos últimos cinco, seis anos, e estou muito orgulhoso disso, mas sei que isso cobrou um preço do meu corpo.

“Então, é só garantir que meu corpo esteja descansando e tenha a capacidade de treinar mais e aguentar uma temporada inteira de 17 a 20 jogos.”

Os Chiefs adicionaram dois tight ends na offseason, recrutando Jared Wiley na quarta rodada e contratando o veterano agente livre Irv Smith. Eles também retornam o tight end Noah Gray, que foi o quarto no Chiefs com 28 recepções no ano passado.

Não houve nenhuma indicação de que os Chiefs planejam reduzir o papel de Kelce. Quase uma semana no training camp, Kelce não tirou um dia de descanso e não parece que planeja fazer isso.

“Este é meu santuário”, disse Kelce. “St. Joe, 12º ano. Isso significa que passei quase um ano inteiro da minha vida aqui nos dormitórios. Todo mundo pode dizer que é bem cansativo, mas eu gosto. Há algo neste lugar que te deixa pronto a cada ano, e não vou mentir, fiquei bem animado quando o tempo começou a contagem regressiva para sair daqui e fazer essa coisa rolar.

“É aqui que tudo começa. Você pode dizer que começa na offseason, e sim, você quer ter essa base definida na offseason da liderança e da mentalidade e coisas assim. Mas no final do dia, é aqui que você realmente descobre do que o time é feito, como você afia o ferro, como seus caras praticam seus hábitos de treino, a atenção aos detalhes, e ninguém faz isso melhor do que o treinador [Andy] “Reid.”

Kelce trabalha com vários personal trainers, dizendo: “Tenho caras em todos os lugares”. Fora isso, ele disse que não mudou sua preparação para a offseason drasticamente desde o início de sua carreira.

“A cada temporada você encontra maneiras de melhorar o que funciona para você, [eliminate] o que não, e você só quer aumentar isso a cada ano para que você continue encontrando maneiras de subir essa escada do sucesso”, disse Kelce. “Eu diria que estou fazendo algumas coisas de forma diferente, mas nada realmente no grande esquema das coisas. Apenas colocando meu nariz no moedor.”