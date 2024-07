Travis Kelce doce beijo de cabeça para Taylor Swift após show da turnê ‘Eras’ em Amsterdã

Taylor Swiftclaramente passou para o mais doce homem que já viveu… por causa do beijo na cabeça Travis Kelce deitar com ela ontem à noite é mandar fãs direto ao dentista.

Trav esteve presente mais uma vez na última parada da turnê “Eras” de Taylor na sexta-feira, desta vez em Amsterdã… e depois do show, o casal acenou alegremente para os fãs enquanto eles se dirigiam para a saída.

Taylor, de brincadeira, colocou as mãos na cintura de Trav para mantê-lo em movimento … com Travis então dando um beijo precioso no topo da cabeça de Tay que fez os corações dos fãs vibrarem.

Travis tem viajado de e para os EUA e Europa, mostrando apoio a Taylor enquanto ela viaja pelo continente na etapa internacional de sua turnê.

Como informamos anteriormente… o vencedor do Grammy sorriu amplamente depois que ela acertou o tight end do Kansas City Chiefs no meio da multidão em seu terceiro show no Aviva Stadium em Dublin.

Taylor apontou para Travis do palco… e ele respondeu com um aceno doce.

Os dedicados Swifties estavam convencidos de que Travis surpreendeu Taylor no show em Dublin… citando sua linguagem corporal.



