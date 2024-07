Travis Kelce empurra companheiro de equipe durante a disputa do acampamento de treinamento dos Chiefs

Travis Kelce precisava se acalmar durante o treino do Chiefs na quarta-feira… porque ele empurrou um de seus companheiros de equipe durante uma discussão acalorada – e todo o incidente foi capturado em vídeo.

Taylor Swift O namorado de ficou agressivo durante uma parte 11 contra 11 do treino do campo de treinamento de Kansas City … após o lado defensivo Em George Karlaft enfeitado largamente Kadarius Toney durante uma peça que claramente não deveria ser violenta.

Toney expressou pela primeira vez frustração com a rebatida logo depois de cair na grama … ao arremessar uma bola em Karlaftis que por pouco não acertou a cabeça do jovem de 23 anos.

Segundos depois, Kelce correu para conversar com o ex-escolhido do primeiro turno … antes que as coisas se tornassem físicas.