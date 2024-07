Travis Kelce se recusou a aparecer no ‘Receiver’ da Netflix e seu motivo é algo que todos nós podemos compartilhar

Travis Kelceo tight end dinâmico para o Chefes da Cidade de Kansasnão tem interesse em se envolver no mundo dos reality shows. A estrela da NFL recentemente recusou a oportunidade para ser destaque na série da Netflix “Receiver”, uma continuação da popular série “Quarterback”, que anteriormente apresentava seu companheiro de equipe, Patrick Mahomes.

Em uma entrevista no Podcast “Bussin’ With The Boys” (Negócios com os meninos)Kelce compartilhou seus pensamentos sobre o assunto, afirmando: “Depois que Pat fez isso, me perguntaram sobre isso. Não sei. Prefiro apenas jogar bola, cara. Já estou fazendo o suficiente com o podcast e tudo mais.”

Travis Kelce contagiado pela atitude de JJ Redick

A série “Receiver”, que documenta a vida de jogadores da NFL dentro e fora do campo, já apresentou o companheiro de equipe de Kelce, Mahomes, assim como outros quarterbacks de alto nível como Kirk Cousins ​​e Marcus Mariota. No entanto, Kelce parece satisfeito em deixar seus companheiros de equipe assumirem os holofotes em tais empreendimentos.

Com uma agenda lotada, Kelce já está com as mãos ocupadas. Ele não é apenas o co-apresentador do popular podcast “New Heights” ao lado de seu irmão, Jason Kelceque recentemente se aposentou da Águias da Filadélfiamas ele também está em um relacionamento de alto nível com uma superestrela pop Taylor Swift. Kelce foi vista apoiando Swift em sua turnê recorde “Eras Tour”, que tem sido alvo de ampla cobertura da mídia.

Kelce foca no jogo e na vida com Taylor Swift

A offseason de Kelce foi nada menos que agitada. Além de comemorar a segunda vitória consecutiva do Chiefs no Super Bowl, ele também se aventurou no mundo da atuação, tendo sido escalado para a próxima série de Ryan Murphy na FX, “Grotesquerie”. Com o campo de treinamento dos Chiefs se aproximando rapidamente, as prioridades de Kelce estão claramente focadas em sua carreira no futebol e em manter um equilíbrio entre seus compromissos profissionais e pessoais.

Vale a pena notar que Kelce não é estranho à televisão de realidade. Em 2016, ele foi a estrela do “Catching Kelce” da rede E! uma competição de namoro onde ele tentou encontrar o amor com 50 mulheres, uma de cada estado. No entanto, parece que a experiência de Kelce com o gênero reality show o deixou desinteressado em buscar oportunidades semelhantes no futuro. Como ele declarou sem rodeios: “Estou muito cansado dessa m–da de reality show.”

A decisão de Kelce de recusar a série “Receiver” da Netflix ressalta seu foco em sua paixão principal – futebol. Embora o fascínio do reality show possa ter tido algum apelo, a estrela do Chiefs agora está mais interessada em canalizar sua energia para seu desempenho em campo, suas aventuras de podcast e sua vida pessoal.