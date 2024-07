Travis Kelce vence concurso de karaokê e dedica vitória a Taylor Swift!

Reproduzir conteúdo de vídeo





Travis Kelce mostrou que sua namorada não é a única com flauta… o astro da NFL venceu um concurso de karaokê cantando um clássico do Whitesnake, antes de dedicar a vitória a Taylor Swift!

O 3x campeão do Super Bowl faltou aos ESPYs na quinta-feira e optou por cantar com todo o coração no torneio de golfe beneficente do American Century Championship em Lake Tahoe, Nevada.

Os fãs capturaram o tight end do Kansas City Chiefs em vídeo … enquanto ele entregava uma versão apaixonada do clássico da banda de rock, “Here I Go Again”, durante o concurso.

Quando o anfitrião anunciou que Kelce conquistou o primeiro lugar, ele pulou de alegria… e fez um curto e doce discurso de vitória enquanto segurava seu troféu.

“Taylor, isto é para você”, disse Kelce ao microfone. “Eu amo vocês, caras!” o futuro membro do Hall da Fama disse ao público.



Não foi a primeira vez que Trav se apresentou fora do campo de futebol. Ei música “Amigos em lugares baixos” com os fãs do Chiefs no desfile do Super Bowl. Ele também fez uma esquete no palco com a cantora de “Fortnight” em Londres.

Juntos, o casal agora possui impressionantes 14 Grammys e um campeonato de karaokê!