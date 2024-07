Treinador Dan Hurley, UConn concorda com novo contrato de 6 anos e US$ 50 milhões

O técnico de basquete masculino da UConn, Dan Hurley, concordou com um novo contrato de seis anos e US$ 50 milhões até a temporada 2029-30, anunciou a escola na segunda-feira.

Hurley tem a oportunidade de receber incentivos de desempenho ao longo do contrato.

Ele recebe o acordo após recusar uma oferta do Los Angeles Lakers da NBA para se tornar seu treinador principal. Hurley rejeitou uma oferta de contrato de seis anos e US$ 70 milhões do Lakers, que mais tarde contratou JJ Redick como treinador, fontes disseram a Adrian Wojnarowski da ESPN.

Hurley levou a UConn a dois campeonatos nacionais consecutivos e tem um histórico de 141-58 com os Huskies.